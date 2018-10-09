Google, Home Hub Adlı Yeni Akıllı Ev Asistanını Tanıttı

Google, Home Hub adlı akıllı ev asistanını sonbahar donanım etkinliğinde tanıttı.

Google, sonbahar donanım etkinliğinde Home Hub adlı cihazını duyurdu. Yeni bir Google Asistan cihazı olan Home Hub, mevcut Google Home cihaz serisinin ekran eklenmiş hali olarak Amazon’un Echo Show’u ve yeni duyurulmuş olan Facebook Portal gibi ürünlerle rekabet edecek gibi görünüyor.

Google’a göre Home Hub ile ulaşılmak istenen hedef, “daha yardımcı ve düşünceli bir ev” yaratmak; zira bu yeni cihaz Asistan’dan gelen cevapları ekranında gösterebilecek, yani kullanıcılar cevapları yalnızca duymakla yetinmeyecekler. Amazon’un Echo Show’u ve Facebook Portal’ın aksine, Home Hub’da kamera yok gibi görünüyor; yani bu cihazı arkadaşlarınızla konuşmak için kullanamayacaksınız. Ancak bunun bir artısı da olabilir, kameranın olmaması demek gizlilik endişelerinin de olmaması demek.

Hub’da ayrıca Home View adında, evde bulunan tüm akıllı ev cihazlarını kontrol etmeyi ve yönetmeyi sağlayan yeni bir özellik mevcut. Hub, aktif olarak kullanılmadığında ise dahili olarak Google Fotoğraflar’ı kullanan bir fotoğraf çerçevesine dönüşecek.

Google, cihaz için bunun yanı sıra adım adım yemek tarifleri veren bir özellik tanıttı. Şirket, Home Hub’ın bu özellik sayesinde mutfak için geliştirilmiş en iyi ekran olduğunu ileri sürüyor; zira cihaz devasa bir tarif kütüphanesine sahip. Altı aylık ücretsiz YouTube Premium hizmetiyle birlikte gelen Home Hub, 22 Ekim itibariyle ABD, Birleşik Krallık ve Avustralya’da satışa sunulacak. Ön siparişler ise bugün başlıyor.