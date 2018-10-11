Home Hub'ın Özellikleri Diğer Akıllı Ekranlara da Geliyor

Bu hafta Google açısından oldukça yoğun geçiyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan Pixel 3'ün tanıtıldığı etkinlikte birçok yeni cihaz da tanıtan Google, şimdi de Home Hub özelliklerini diğer akıllı ekranlara getiriyor.

Bugün öğrendiğimiz bilgilere göre Google, akıllı ev işini bir adım daha ileriye taşıyacak bir yapı üzerinde çalışıyor. Çok da uzun olmayan bir süre önce Google Asistan destekli JBL Link View ve Lenovo Smart Display, Google Home Hub'ın desteklediği cihazlar arasına katılmış; ayrıca Google "yanlışlıkla" LG'nin de bu cihazlar arasına katılacağını söylemişti.

Yeni gelecek olan cihazlarda Google Home Hub, aynı evdeki birçok akıllı ekranın eş zamanlı olarak çalışmasını sağlayıp müziklerde bir "disko" ortamı oluşturma özelliğine sahip olacak. Aynı zamanda ekranlar Google Fotoğraflar'ın Canlı Albümler desteğiyle de gelerek ekranı kullanmadığınız zamanlarda arka planda fotoğraf gösterebilecek.

9 Ekim'deki etkinlikte Google, AI (Yapay Zeka) konusunda oldukça heyecanlıydı. Örneğin Google Home'un uygulaması artık kendi başına karar verebilecek; Canlı Albümler de bunun en güzel gösterilebileceği yerlerden biri. Bulanık fotoğrafların, ekran görüntülerinin ve gereksiz resimlerin algoritmalar sayesinde gösterilmeyecek olması oldukça sevindirici.

Her ne kadar Google tüm bunları yapabilse de teknolojiden bir süreliğine uzak kalmak isteyenleri de unutmamış. Cihazlarda kendisine bağlanılmasını engelleyen bir uyku modu da bulunuyor. Böylece ebeveynler, gerek kendileri gerekse çocukları için daha fazla kontrole sahip oluyorlar.