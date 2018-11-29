Ekim ayının sonunda geleceği söylenen cihaz sonunda kullanıcılarıyla buluştu.

Home Hub’ın son derece yaygınlaşmasının ardından Google, Aqua Home Mini isimli diğer akıllı hoparlörünü satışa sunuyor. Normalde Ekim ayının sonunda çıkması beklenen cihaz bir aylık bir gecikmenin ardından kullanıcılarıyla buluşacak. Şeker mavisi rengiyle daha ilgi çekici görünen hoparlör ekstra bir özellik sunmasa da Home Hub’ın gri renginden sıkılanlar için cazip bir seçenek olabilir.

Bu renk seçeneğinin ne kadar yaygın olacağı bilinmiyor ancak cihaz şu an için Walmart ve Google Store’da mevcut. Şu anda akıllardaki büyük soru orijinal Google Home’un daha uyumlu bir ev ortamı oluşturup oluşturamayacağı. Şimdilik elimizdeki renklerle idare edeceğiz gibi görünse de Google ileride başka renklerle de bizi karşılayabilir.

Gri, füme, turuncu ve şeker mavisi renk seçeneklerine sahip olan akıllı hoparlör yurtdışında 49 dolardan satışa sunulsa da ülkemizde 300 ila 400 lira arasında satılıyor.