Google, geliştirici konferansı I/O 2020'nin tarihini duyurmak için ilginç bir yol izleyerek, etkinliğin tarihini bir bulmaca oyunu içerisine gizledi. Oyun tamamlandı ve Google I/O 2020'nin gerçekleşeceği tarih ortaya çıktı.

Google, I/O 2020'de Android, Chrome OS, Google Asistan, Google Haritalar ve YouTube gibi hizmetleri için en yeni özelliklerini duyuracak. Ancak şirket, her yıl düzenlediği geliştirici konferansının tarihini ortaya çıkarmak için bu sene ilginç bir yol izledi ve tarihi bir bulmaca içerisine gizleyerek takipçilerinden bulmacayı çözmelerini istedi.

Takipçiler, Google Developers sitesine girip görevi kabul ettikten sonra, Google I/O etkinliğinin gerçekleşeceği tarihi ortaya çıkaracak bir bulmaca oyunu oynadılar. Katılımcılar, oyunda uyduların adını belirlemeye ve frekanslarını keşfetmeye çalışarak uyduların kilidini açtılar.

Bulmacada çok fazla uydu olduğundan çözmek için bir ekip çalışması gerektiriyordu. Dünya çapında pek çok katılımcının desteğiyle şu anda bulmaca tamamen bitti ve etkinliğin 12-14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşeceği ortaya çıktı.

Google'ın I/O 2020 etkinliği için paylaştığı bulmaca

Bulmacanın çözülmesinin ardından Google CEO'su Sundar Pichai, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla I/O 2020'nin Google Genel Merkezi'nin yakınındaki Mountain View şehrinde bulunan ve Google'ın son birkaç yıldır etkinliklerine ev sahipliği Shoreline Amfitiyatrosu'nda olacağını doğruladı. Etkinlik zaten her zaman Mayıs ayının ilk haftasında gerçekleşiyordu ancak Google duyuruyu biraz daha eğlenceli hale getirmek istemiş gibi görünüyor.

Google, I/O 2019'da bütçe dostu akıllı telefonları Pixel 3A ve 3A XL'yi duyurmuştu. Bu yıl gerçekleşecek etkinlikle pek çok servisle birlikte Pixel 4A cihazlarının da tanıtılacağına dair söylentiler var. Söz konusu akıllı telefonun, kamera deliğine sahip bir ekran, 3,5 mm kulaklık girişi ve kare şeklinde bir kamera kurulumuyla geleceği konuşuluyor.