Google, uzun süredir görüşmeler gerçekleştirdiği bazı Fransız yayıncılarla telif hakkı anlaşması imzalamaya karar verdi. Yapılan anlaşmaya göre Google, platformunda yer verdiği içeriklere sahip Fransız yayıncılara telif hakkı ödeyecek.

Google, Le Monde ve l'Obs gibi bazı Fransız haber yayıncılarıyla aylardır telif hakkı kapsamında görüşmeler yapıyordu. Google’ın kendi platformunda yer verdiği içeriklerden telif hakkı isteyen Fransız yayın grubu Alliance de la presse d'information générale (APIG), sonunda istediklerini elde etti.

Google, Avrupa’da bir ilke imza atarak bahsi geçen yayıncılarla anlaşmaya vardıklarını ve telif hakkı için ücret ödemeye başlayacaklarını belirtti. Yapılan anlaşmaya göre Google, Fransız yayıncılara günlük ve aylık internet trafiği baz alınarak ödemeler gerçekleştirecek.

Google, telif hakkı reformunu benimseyen öncü şirketlerden oldu

Avrupa Birliği Komisyonu’nun düzenlemiş olduğu yasaya göre Google gibi internet platformlarının, içeriklerini paylaştığı yayıncılardan lisans talebinde bulunması ve telif hakkı ödemesi gerekiyor. Google, yayıncıların Google sayesinde milyonlarca okuyucuya ulaştığını gerekçe göstererek telif ödeme konusunda tereddüt etmeye başlamıştı. Teknoloji devi, Fransa tarafından 100 milyon dolarlık bir para cezasına çarptırılmasının ardından Le Monde ve Le Figaro gazeteleriyle anlaşmaya vardı.

Google, grup üyelerine telif hakkı ödenmesi için ne kadar bütçe ayıracaklarını henüz açıklamadı. Şirket, aynı anlaşmanın ileride Birleşik Krallık ve İtalya’da bulunan yayıncılarla da yapılacağını belirterek, telif hakkı reformuna yönelik öncü şirketlerden birisi haline geldi.