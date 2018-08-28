Google ile Kendi Fotoğrafınızı Emojiye Çevirebileceksiniz

Android arayüzünü daha da zenginleştirmeyi hedefleyen Google ile çekildiğiniz selfie'leri birer emoji haline getirmek artık çok kolay.

Apple'ın Memoji'lerini ve Snapchat'in Bitmoji'lerini düşününce Android telefonların da bundan geri kalmayacağını tahmin edebiliyorsunuzdur. Bu durumu telafi etmek adına bazı adımlar atan Google, 'Minis' eklentisiyle birlikte Gboard'a bir yenilik daha getiriyor.

Minis ile birlikte önceden çekildiğiniz selfie'leri birer emoji haline getirebileceksiniz. Bu özellik, fotoğraflarınızı emoji haline getirirken sanatsal illüstrasyonları ve makine öğrenimini kullanıyor.

Şimdiye kadar eklenen 'Sweet' ve 'Bold' isimli iki farklı Minis paketi, 100 yeni sticker ile birlikte geliyor. Bu çıkartmaları yüz, saç ve göz şekillerini değiştirerek özelleştirebilirsiniz. Hazır oldukları andan itibaren Gboard'ınızda yerini alacak bu emojileri istediğiniz kişiye gönderebileceksiniz.