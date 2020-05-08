Google'ın Tüm İletişim Uygulamalarını Tek Bir İsim Yönetecek

Google, dün yaptığı açıklama ile bütün mesajlaşma ve iletişim uygulamalarını tek bir liderlik çatısı altında topladığını duyurdu. Buna göre bundan sonra Google Mesajlar, Duo, Meet ve Chat’in sorumluluğu Javier Soltero'da olacak.

Google, dün yaptığı duyuruyla tüm iletişim uygulamaları ve ekiplerinin bir kişinin liderliği altında toplandığını duyurdu. Google’ın duyurusuna göre G Suite Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Javier Soltero, bundan sonra Google’ın tüm iletişim ve mesajlaşma uygulamalarından sorumlu olacak.

Javier Soltero ilk kez, sonradan Outlook’un bir uygulaması haline gelen e-posta uygulaması Acompli ile ünlü olmuştu. Soltero, Google’a transfer olmadan önce Microsoft’un Cortana’sından sorumluydu ve gösterdiği başarı nedeniyle geçtiğimiz ekim ayında Microsoft’tan Google’a transfer olarak G Suite, Google Meet ve Google Sohbet’in lideri olarak kariyerini ilerletmişti.

Google'ın mesajlaşma uygulamalarından artık Javier Soltero sorumlu

Google, Javier Soltero’yu şimdi de Google Duo, Google Mesajlar ve bunların Android telefon uygulamalarından sorumlu ekiplerin liderliğine getirdi. Bu atamayla beraber Soltero, Google’ın tüm mesajlaşma uygulamalarından sorumlu hale getirilmiş oldu.

Atamanın ardından açıklama yapan Soltero, Google’ın uygulamalarından herhangi birini değiştirmek veya entegre etmek için acil bir planı olmadığını açıkladı. Bu nedenle Soltero’nun atamasını mesajlaşma uygulamalarında bir değişiklik veya uygulamaların birleştirilmesi olarak yorumlamamak gerekiyor.

Javier Soltero’nun Google’ın tüm iletişim uygulamalarından sorumlu olması aslında Google’ın, uygulamalarında daha tutarlı ve düşünceli bir geliştirme sürecine duyduğu ihtiyaçtan doğmuş görünüyor.