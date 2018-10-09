Google, İlk Chrome OS Tableti Pixel Slate’i Tanıttı

Pixel C'den üç yıl sonra gelen tablet birçok yeniliği de beraberinde getirdi.

Google’ın yeni amiral gemileri Pixel 3 ve Pixel 3 XL Google lansmanının gözdeleri olsa da etkinlikte teknoloji devinin ilk Chrome işletim sistemli tableti Pixel Slate’i görme imkanımız da oldu.

Pixel Slate, Google'ın Pixel C’den beri geçen 3 senede çıkardığı ilk tablet ve tahmin edebileceğiniz gibi, Pixel Slate tonla yeni özelliği bünyesinde barındırıyor. Gücünü Intel işlemcilerden alan tablet 16GB’a kadar artırılabilir RAM ve Gorilla Glass 5 ile korunan 3000x2000 çözünürlükteki 12.3 inçlik LTPS LCD ekranla geliyor.

Taban modeli 8. nesil Intel Celeron işlemciyi barındırırken üst modellerinde 8. nesil Intel Core i7 işlemcilerini görebiliyoruz. İki adet USB-C portuna sahip cihazın alt tarafında klavyenizi takabileceğiniz bir kısım da bulunuyor.

Hareket halinde fotoğraf çekmeniz için ön ve arkada 8MP kameralar da bulunmakta. Fotoğrafların kalitesi Pixel’lerde gördüğümüz kadar iyi olmasa da yeni yazılım sayesinde hiç de kötü olmayacaklarını düşünüyoruz. Ön kısmında iki adet hoparlör bulunduran cihazda jack girişi bulunmuyor. Güvenliğinizi sağlamak için Google Titan güvenlik çipine ev sahipliği yapan cihazın güç tuşu, aynı zamanda bir parmak izi okuyucusu olarak kullanılıyor.

Yeni Pixel Slate $599’dan başlayan fiyat seçenekleriyle karşımıza çıkacak ve en üst modeli $1.599 olacak. Ayrıca klavyesinin fiyatı $199, Pixel Pen adındaki akıllı kalemi ise $99'dan satışa sunulacak.