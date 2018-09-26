Bu sabah Google'ın yeni cihazlarından Pixel Stand (model G019C) oortaya çıktı. Sızdırılan büyükçe fotoğraf çok bir şey söylemese de cihaz yüksek ihtimalle Google Asistan destekli bir kablosuz şarj istasyonu olacak.

Google Stand, Google'ın muhtemelen Pixel 3 serisi telefonlarla tanıtacağı bir kablosuz şarj istasyonu. USB-C girişini kullanan cihaz, beyaz renkli ve turuncu bir alta sahip. Aynı zamanda bu turuncu bölgede Google'ın merkezin adresi yer alıyor; bu da hoş bir düşünce olmuş.

Google'ın daha önce böyle bir ürün çıkarmadığını ve Amazon'un da Alexa asistanıyla özellikle ABD'de piyasayı kavurduğunu düşündüğümüzde Google'ın ne yapmaya çalıştığını anlıyoruz. Yeni Pixel 3 cihazlarıyla ve bu yeni Pixel Stand ile kullanıcılar Alexa'yı (ve Amazon Echo'yu) kullanmak zorunda kalmayıp Google Asistan'a yönelebilecek.

Pixel 3 ve bu cihaz Google Smart Screen olayını reddecek gibi görünüyor olsa da, diğer kaynaklardan öğrenilenlere göre Google 9 Ekim'deki etkinliğinde Home Hub adını verdiği bir cihazı daha tanıtmayı planlıyor. Böylece Smart Screen ihitiyacı da karşılanmış olacakken aynı etkinlikte telefonlar ve Pixel Stand de tanıtılacak.

Google Stand'in bu fotoğrafı MySmartPrice firması tarafından sızdırıldı. Firma, daha önceleri OnLeaks ile çalışarak Google Pixel 3 serisinin ilk renderlarını ortaya koymuştu.