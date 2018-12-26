Google'ın Android TV Platformu 10 Milyon Kullanıcıya Ulaştı

İnternet devi Google'ın Google TV'den sonra hayata geçirdiği Android TV'nin küresel ölçekte 10 milyon kullanıcısı bulunuyor.

Google’ın Apple, Roku ve Amazon ile verdiği savaş giderek kızışıyor. Şirkete göre, bir akıllı tv platformu olan Android TV kullanıcı sayısı 10 milyonu aşmış durumda. Android TV, tam teşekkülü bir işletim sistemi. Çeşitli uygulamalar indirebilir, Google destekli diğer servisleri kullanabilirsiniz. Yani Chromecast ile aynı şey değil.

Google’ın Android TV departmanı kıdemli yöneticisi Shalini Govil-Pai’ye göre, tv’ler için üretilen işletim sistemi, küresel alanda 100’den fazla ücretli tv operatörü tarafından kullanılıyor. Android TV kullanıcılarının çok büyük bir çoğunluğu Avrupa ve Asya’da bulunuyor ki bu da yakında değişebilir. DirecTV de, ABD’de bu tarz bir set üstü platform yayınlamaya hazırlanıyor.

İlk Android TV cihazı, daha önce başarısızlığa uğrayan Google TV’den sonra 2014 yılında duyuruldu. Ayrıca işletim sistemi gücünü Nvidia Shield, Sony, Sharp gibi firmalardan alıyordu.

İşletim sistemi, Google Asistan yüklü cihazlarınızla birlikte sesli komut özelliği de barındırıyor. Ayrıca, kullanıcıların telefonlarındaki medya dosyalarını TV’ye taşıyabilecekleri Google Cast özelliği de bulunuyor.

Arkasında Google’ın desteği olmasına rağmen, Android TV’nin boynu biraz bükük kalıyor. Roku, Amazon ve Apple gibi şirketlerin set üstü platformlarda tutunabilecekleri daha sağlam dalları bulunuyor. Mesela Roku ve Amazon’un Fire TV yazılımı, yüksek satış yapan birçok akıllı tv’ye yüklü bir biçimde geliyor.

Eylül ayında, Roku 22 milyon aktif kullanıcısının olduğunu açıkladı. eMarketer’ın tahminlerine göre Amazon’un Fire TV platformu da bu sayının çok gerisinde değil. Tabii, Google’ın Chromecast gibi büyük satış rakımlarına ulaşan bir yayın cihazının da olduğunu unutmamak gerekiyor.