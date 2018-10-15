Pixel Buds'ın Çeviri Özelliği, Diğer Kulaklıklara da Geliyor

Geçtiğimiz yıl gerçekleşen Google etkinliğinde en dikkat çekici tanıtımlardan biri Google Pixel Buds çeviri demosu olmuş, ancak ürünlerin kendisi o kadar başarılı olamamıştı. Yakında ise spontane çeviri için bu pahalı kulaklıkları almanıza gerek kalmayacak.

Yazılım devi Google, piyasaya dahil olduğu ilk yıllardaki 'internette arama yapma' düşüncesinin çok çok ötesinde. Sunduğu çözümlerden bir tanesi olan Translate, birçok insan tarafından sıkça kullanılıyor. Google da bunu bildiğinden, geçtiğimiz yıl karşımıza spontane çeviri yapabilen bir kulaklık ile çıkmıştı.

Ancak bu ürün çok fazla satmadığı gibi, çok olumlu yorumlar da almamıştı. Google da şimdi bu spontane çeviri özelliğini Asistan ile optimize edilmiş tüm kulaklıklara getiriyor.

Google, Pixel Bud ürünün destek sayfasını yakın zamanda güncelledi ve özelliğin çalışması için gereken şartları değiştirdi. Açıklamada "Google Pixel Buds'ın Google Çeviri özelliği sadece Pixel telefonlara mahsustur." yerine "Google Çeviri, Asistan optimizasyonuna sahip tüm kulaklıklarda ve Android telefonda çalışır." ifadesi kendine yer buldu.

Ancak şu durumu da unutmamakta fayda var; kulaklıklarınızdan Google Asistan'a erişebilmeniz, kulaklıklarınızın Asistan için optimize olduğu anlamına gelmiyor. Örneğin Bose Quiet Comfort 35 II ve Sony 1000XM2 gibi cihazlar özellikle Asistan ile "konuşmak" üzere tasarlanmıştır ve bu yeni çeviri özelliğinden faydalanabilmek için de optimizasyonu gerçekleştirilmiş kulaklıklara sahip olmanız gerek.