Android'in artırılmış gerçeklik yazılımı olan ARCore, artık 250 milyon cihazda kullanılabilir durumda.

Android işletim sistemine sahip akıllı cihazlar için yazılan özel artırılmış gerçeklik yazılımı ARCore, 2018 yılının erken dönemlerinde çıkmıştı ve bir çok telefon ile uyumlu çalışıp, kullanıcıların beğenisine sunulmuştu. Google'ın yaptığı açıklamalara göre uygulama yeni gelen güncelleme ile 250 milyon cihazı desteklemekte. ARCore özelliğine sahip tüm cihazların lisesini çıkaramasak da Pixel telefon sürümleri, çoğu Samsung modelleri, LG, Nokia, Motorola, OnePlus ve Xiaomi marka telefonları desteklemekte.

Google, versiyon 1.6 olarak adlandırdığı güncelleme ile ışık ve kamera odağı konusunda bir takım geliştirmelerde bulundu. Güncellemenin ana değişikliği ise Sceneform Render Kütüphanesi üzerinde oldu. Yani artık içerisinde bulunduğumuz ambiansın ışığını daha doğal ve aydınlık görebileceğiz.

Google yaptığı açıklama ile "Gelen güncelleme sanal objeleri daha çok gerçek dünyadaymış gibi gösterecek. Işık ayarları ile güzel bir değişiklik yaptık. Ayrıca Sceneform ile yapılan render işlemleri, efektlerin daha doğal bir görünüme sahip olmasını sağlıyor. Örneğin artırılmış gerçeklik karakteri bir gün batımına karşı duruyor ise, karakterin renkleri daha kırmızı ve turuncu tonlarında olacak, tam olarak gerçekte olduğu gibi" şeklinde belirtirken, güncellemenin gerçeklik konusunda bir çok düzenleme getirdiğini açıklamış oluyor.

Sceneform, ayrıca ekran yakalama özelliğine kavuşurken, kullanıcılara video çekerken anlık fotoğraf kaydedebilme şansı verip paylaşılabilme olanağını bizlere sunuyor. Son olarak Google, kullanıcıların ağır eleştirilerine karşın Galaxy A3 ve Huawei P20 Lite modellerine de ek olarak güncelleme getirdi ve ARCore'u kullanıma sundu.