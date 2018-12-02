Hiçbir şirket ürünlerinde %100 başarıya ulaşamamıştır ve buna Google da dâhil.

Şirketlerin araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla ortaya koydukları projeler bazen devrim niteliğinde olabiliyorken bazen çalışmalar, hiç de beklenildiği gibi sonuç vermeyebiliyor. Google ise en çok deneme yanılma yöntemiyle yolunu bulan firmalardan birisi. Bu bağlamda çoğu başarılı ürünün yanında Google, adı dâhi hiç duyulmamış projelere veya ürünlere de sahip. Bu yazımızda Google'ın fişini çektiği 14 ürünü sizler için derledik.

14. Google Offers (2011-2014)

Google'ın Teklifler uygulaması; "Birleşme ve Sosyal Yaşam" akımı ortaya çıktığında, kullanıcıların bölgelerindeki mağazalarda bulunan günlük indirimleri ve teklifleri kullanıcılara iletme amacıyla üretilen bir ürün olarak piyasaya sürülmüştü. "Birleşme ve Sosyal Yaşam" akımı sona erince, uygulama kullanıcılar arasında unutuldu.

13. Google Web Accelerator (2005-2008)

Google bu uygulama ile sayfaların daha kısa sürede yüklenmesini sağlayarak, kullanıcıların internette daha hızlı bir şekilde gezinmesini amaçlıyordu. Oldukça hatalar içeren uygulama kullanıldığı takdirde, YouTube üzerindeki videolar yüklenmeme sorunuyla karşılaşıyordu. Çok geçmeden Google, 2008 yılında, uygulamanın fişini çekti.

12. Google Video (2005-2009)

YouTube'un 2005 yılında gösterdiği hızlı yükselişe özenen Google, Google Videos platformunu duyurdu. Kullanıcılar arasında hiç mi hiç tutulmayan Google Videos, bir sene sonra büyük miktarda zarar etmeye başladı. Bunun üzerine Google -YouTube'un geleceğini öngörerek- 1.65 milyar dolara YouTube'u satın alarak bünyesine kattı.

11. Jaiku (2007-2012)

Finlandiya'da Twitter'a rakip olması amacıyla geliştirilen Jaiku, 2007 yılında Google tarafından satın alındı. Halihazırda Twitter platformu hızlı bir yükselişte iken Jaiku, zayıf kullanıcı kitlesiyle duruma dayanamadı. Bunun üzerine Google 2009 yılında Jaiku'ya olan desteğini sonlandırarak, platformun kaynak kodlarını internet âlemiyle paylaştı.

10. Google Health (2008-2012)

Dünya üzerindeki bütün insanların sağlık bilgilerini programa girmesi ve sonrasında bu bilgilerin dünya genelinde bulunan sağlık kuruluşlarıyla paylaşılması amacıyla başlatılan Google Health programına, insanların özel bilgilerini sızdırabilme ihtimali olması dolayısıyla son verildi.

9. Google Answers (2002-2006)

Kullanıcılar Google'ın Answers uygulamasına sıradan şeyler yerine, "1 Litre benzinin içerisinde kaç adet dinozorun kalıntısı vardır?" gibi sorular sorabilmekteydi. Kullanıcıların, soruların cevaplarını alabilmeleri için dolar bazında para ödemeleri gerekiyordu. Bu ücret 2$'dan 200$'a kadar çıkabilmekteydi.

8. Google X (16 Mart 2005-17 Mart 2005)

Google arama motorunun aksine Google X, kullanıcıların daha spesifik aramalar yapmasına olanak tanıyordu. Sadece 1 gün dayanabilmiş olan Google X'in tasarımı, Apple'ın MacOS masaüstü arayüzüne benzemekteydi.

7. Google Buzz (2010-2011)

Kullanıcılar Google Buzz sayesinde birbirlerine; fotoğrafları, videoları, mesajları, linkleri ve daha birçok bilgiyi gönderebilmekteydi. Başlatıldıktan 18 ay sonra görevine son verilen Google Buzz, daha sonra Gmail'in içine dahil edildi.

6. Google Lively (Haziran 2008-Aralık 2008)

İnsanların ikinci bir hayata sahip olabilmesi amacıyla internet tarayıcıları ile kullanılabilen Google Lively, kişilerin konuşma odalarına girip karşılıklı sohbet edebilmelerine olanak tanıyordu. Piyasaya sürüldükten 4 ay sonra Google uygulamayı; reklamlara, uygulamalara ve iş sektörüne daha çok odaklanabilme amacıyla rafa kaldırdı.

5. Knol (2008-2012)

Wikipedia'nın dünyanın en büyük ansiklopedisi olma yolunda ilerlediğini fark eden Google, bundan geri kalmayarak, kendi ansiklopedisi Knol'u duyurdu. Kullanıcılarının akademik makalelerini dünya çapında paylaşmasını sağlayan Knol, çok az sayıda kullanıcının etkin bulunması sebebiyle başarısız oldu ve görevine son verildi.

4. DodgeBall (2005-2009)

DodgeBall, kullanıcıların bulundukları mekanları, bugünkü Foursquare Swarm gibi, sosyal medyaya bildirmesini amaçlıyordu. DodgeBall 2009 yılında kapatıldıktan sonra uygulamanın kurucu ortaklarından Dennis Crowley, bugün aynı amaca hizmet etmesiyle kullanılan Foursquare'i, 2009 yılında piyasaya sürmüştü.

3. Google Glass (2012~)

Gözlüğünüz üzerinden bilgilere, internete ve daha birçok şeye erişmenizi sağlayan Google Glass, sahip olduğu yüksek fiyatıyla ve gizliliği ihlal edebileceği endişesiyle kamuoyunda tutulmadı ancak Google'ın yakın zamanda Google Glass 2'yi duyuracağını da belirtelim.

2. Nexus Q (Piyasaya sürülmedi)

YouTube'daki videoları ve Google Music platformunu televizyonunuzda oynatmaya yarayan Google Nexus Q, 2012 yılında "I/O Geliştiricileri Konferansı"nda duyurulmuştu. Sadece bu iki özelliği kullanıcılara sağlamasının yanında 299$ gibi yüksek bir fiyatı olması sebebiyle Nexus Q, piyasaya sürülmeden sonlandırılan projeler arasına girdi.

1. Google Wave (2009-2012)

E-mail programı olarak ortaya çıkan Google Wave, e-mail olarak aldığınız fotoğrafları, belgeleri ve videoları sınıflandırmanıza olanak tanıyordu. Google Maps'in geliştiricilerinin ürünü olan Google Wave'in başarısız olmasının ardından, 2010 yılında fişi çekildi.

Şirketlerin başarısız projelerinin olması oldukça doğal. Bunun sebebi olarak ise, projelerin ya gerçekten insanların ihtiyacı olmadığı bir şey olması ya da o projenin gerektirdiği teknolojinin henüz tam oturmamış olması gösteriliyor. Google'ın geçmişi ise bu projeler ve ürünlerle oldukça kalabalık.