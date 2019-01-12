Google ve Andy Rubin'in Başı Cinsel İstismar Davaları İle Dertte

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Android işletim sistemini bulan kişi olarak bilinen Andy Rubin'in Google'dan ayrılmasının üstünden yıllar geçti. Ortaya atılan yeni iddialar ise Rubin'in cinsel istismar yüzünden Google'dan uzaklaştırıldığını ve şirketin buna göz yumduğunu söylüyor.

Android'in kurucusu Andy Rubin, 2014 yılında Google'dan ayrıldığında bu durum herkes için oldukça beklenmedik bir gelişme olarak tanımlanmıştı. O senelerde olaya, Rubin'in kendi isteği ile şirketten ayrıldığı gibi bir izlenim verilmişti. New York Times'ın geçtiğimiz günlerde yayınladığı habere göre ise yaşananlar anlatılanların tam tersiydi.
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Ünlü haber gazetesi New York Times, ortaya çıkardığı belgelerde ünlü mühendisin Google'dan ayrılmaya zorlandığını gün yüzüne çıkardı. Buraya kadar bir sorun yok gibi gözükse de, dev arama motorunu zora sokacak hikaye şimdi başlıyor. Google, Andy Rubin'i şirketten, cinsel istismar suçlamaları yüzünden hızlı bir şekilde uzaklaştırmak istedi ancak ünlü mühendise firmadan ayrılırken tam 90 milyon dolar ödedi. 
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Google'ın gerçekleştirdiği bu eylem ortaya çıkınca, hem şirket içinde hem de tüm dünyada sesler yükselmeye başladı. Çalışanlar, mühendisin birçok kez cinsel istismara yöneldiğini, bu konuyu da defalarca bildirdiklerini ifade ederken, bunun üstüne ödenen dev tazminat Google'ı zan altında bıraktı. Ortaya çıkan belgeler ile birlikte Google hissedarları, şirketin yönetim kuruluna birçok dava açtı. Davanın avukatları, Google'da yaşanan istismarın çok çarpıcı ve net belgeleri olduğunu açıklarken, birçok kişi Google'ı, Andy Rubin'ı korumakla kalmayıp, üstüne bir de dev bir ödeme yaparak ödüllendirdiğini düşünüyor. Şirket içinde de çalışanların seslerin iyice yükselmeye başlaması ile birlikte şirketin CEO'su Sundar Pichai "Yapılan protestoları öenmsiyoruz, dikakte alıyoruz ve geri bildirimlere kulak asarak gerekenleri yapacağız" şeklinde bir açıklamada bulundu.
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Kaynak : https://bgr.com/2019/01/11/google-lawsuit-andy-rubin-sexual-harassment-claims/
Etiketler: google, cinsel istismar
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