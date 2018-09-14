Google, mobil işletim sisteminin yeni sürümü Android Pie'ın güç tasarrufu özelliklerini geliştirmek isterken cihazların %99 şarjla güç tasarrufu moduna girmesine neden olan bir hata gerçekleştirdi.

Günümüz akıllı telefonları oldukça fazla özelliğe sahip. Telefonların kullanıcılara çok fazla özellik sunması, bataryalarının kullanıcı ihtiyaçlarına yetişememesine neden oluyor. Google gibi işletim sistemi geliştiricileri ve cihazlara kendi ROM’larını geliştiren akıllı telefon üreticileri, kullanıcılara maksimum şarj ömrü sunmak için cihazlara ‘güç tasarrufu’ modu ekliyor.

Güç tasarrufu modu, özellikle gereksiz güç harcamalarını engellediği için batarya ömrünü hatırı sayılır miktarda uzatıyor. Dolayısı ile akıllı telefon kullanıcılarının güç tasarrufu modu ile araları gayet iyi. Peki akıllı telefonunuz %99 batarya doluluk oranına sahipken güç tasarrufu moduna girseydi ne düşünürdünüz? Ne yazık ki kısa süre önce tam olarak bu gerçekleşti.

Pek çok Android akıllı telefon kullanıcısı, Reddit ve diğer platformlardan gerçekleştirdikleri şikayetlerde akıllı telefonlarının %99 batarya doluluk oranına sahipken güç tasarrufu moduna girdiğini belirttiler. Şikayet gerçekleştiren kullanıcıların ortak özelliği ise tamamının Android Pie işletim sistemini kullanıyor olmasıydı.

Android’in sahibi olan Google’ın konuyla ilgili sessizliği fazla uzun sürmedi. Reddit’teki PixelCommunity aracılığı ile bir açıklama yapan şirket, yeni bir pil tasarrufu özelliği için denemeler gerçekleştirdiklerini, fakat bu testlere yanlışlıkla istenilenden fazla kullanıcı dahil ettikleri için özür dilediklerini belitti. Söz konusu güç tasarrufu konusu kısa sürede tatlıya bağlandı.