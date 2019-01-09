Chrome'un Andorid Sürümü İçin 'Karanlık Mod' Geliyor

Chromium Gerrit’te yeni keşfedilen kodlara göre Google, Android Q'da tüm sistemi kapsayacak bir karanlık mod sunmak için ilk olarak kendi uygulamalarında karanlık mod sunmaya hazırlanıyor.

Bir Google mühendisi olan Lukasz Zbylut, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile sistem genelinde bir Karanlık Mod özelliğinin Android Q ile birlikte kullanılacağını doğrularken, ‘’Android Q ekibi, cihazlarda önyüklü bulunan tüm uygulamaların Karanlık Mod’u desteklemesini istiyor.’’ diyerek Gece Modu özelliğinin ilk olarak Google uygulamalarına geleceğini belirtmişti.

Neyse ki cihazlarda ‘önyüklü’ olarak bulunan Google uygulamalarının Karanlık Mod desteği alması fazla uzun sürmeyecek gibi görünüyor. İlk kez 9to5Google tarafından Chromium Gerrit’te keşfedilen kodlar, Google’ın Chrome Android uygulaması için kullanıcıları fazlasıyla memnun edecek bir Karanlık Mod özelliği üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Ne yazık ki şu an için Karanlık Mod hakkında detaylı bilgiye sahip değiliz ancak aşağıdaki Chromium Gerrit’teki ‘Chrome Gece Modu’ özelliğinin gün gibi açık bir şekilde görüldüğünü söyleyebiliriz. Yine de Google’ın Chrome Gece Modu özelliğini Android Q ile birlikte mi yoksa daha önce mi kullanıcılara sunacağı belirsizliğini koruyor.

Google’ın konu ile ilgili bir bilgi paylaşmaması, kafalarda pek çok soru işareti oluşturuyor. Gece modu özelliğinin kullanıcılar tarafından hoş karşılanacağı aşikar fakat Google’ın bu özelliği nasıl sunacağı da oldukça önemli. Ayrıca Google’ın Karanlık Mod ile çakışabilecek site içerikleri hakkında nasıl bir planının olduğu de merak konusu.