Google'ın tartışmalara sebep olan sansürlü versiyonu "Dragonfly"ın nasıl çalışacağına dair yeni bir bilgi ortaya çıktı. İddiaya göre arama motoru, kullanıcı kimliğinin hükumetçe bilinmesi için daha önce kullanılan bir yöntemle çalışacak.

Google’ın Çin için üretmekte olduğu arama motoru, kendi çalışanlarını ve ABD meclis üyelerini gerdiği bu karmaşık dönemde yeni bir iddia ile gündeme geldi. The Intercept haber sitesi, Dragonfly’ın nasıl çalışacağına dair bir ayrıntı ortaya çıkarttı. İddiaya göre Dragonfly, kullanıcıların telefon numaralarına bağlantı sağlayarak çalışacak.

Kaynaklardan aktarılanlara göre arama aktivitesi Android uygulaması aracılığıyla telefon numarasına bağlanarak çalışacak. Çevrimiçi hizmetlerinin çoğunu bu yöntemle sağlayan Çin Hükümeti, bu yöntemle kullanıcılar üzerinde daha fazla kontrol sağlayabilecek.

Daha önce WeChat ve Weibo gibi sık kullanılan hizmetleri de kimlik kartı ya da telefon numarasına bağlayan hükumet, özellikle mobil operatörlerinin doğru kimlikle SIM kart satışı gerçekleştirdiğinden emin olmaya özen gösteriyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü de arama etkinliğinin kimliğe bağlanmasının hükümetin baskısından kaçmayı daha da zorlaştıracağını belirtiyor.

Intercept haber sitesinin bir diğer iddiası ise Çin’deki bir şirket ile arama motorunun ortak çalışacağını ve sunucu verilerinin barındırılıp hükümet erişimine açık olacağı yönünde. The Intercept arama motoru endişelerinin yanı sıra Çin’deki hava kirliliği verilerinin de hükümetçe manipüle edilerek yansıtıldığını iddiaları arasına ekliyor.