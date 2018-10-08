Bildiğiniz üzere Google en yeni telefonu Pixel 3 XL'i tanıtmaya hazırlanıyor ancak henüz resmi tanıtım gerçekleşmeden telefonun tasarım detayları tartışılmaya başlandı bile.

Çentikli ekran tasarımı, telefon üreticileri arasında bir tür 'moda' haline geldiğinden beri kullanıcılar arasında büyük bir fikir ayrılığı başladı. Kimi kullanıcılar özellikle küçük oluşları sebebiyle dikkat çeken damla çentikler ortaya çıktığından beri bu tasarım anlayışına sıcak bakarken kimi kullanıcılar ekranın üstünde dikkat dağıtıcı şekilde duran çentiklerden nefret etmeye devam ediyor.

Ancak kullanıcı görüşleri, telefon üreticilerinin adımlarını çok da etkilemiş görünmüyor çünkü duyurulan neredeyse her yeni telefon ekranında çentiği görüyoruz. Aslında çentik, tasarımdan ziyade üreticilerin 'çerçevesiz ve daha büyük ekran' anlayışına buldukları bir tür çözüm olduğu için alternatif çözümlerin sayısı artana kadar bir değişiklik yaşanmasını da beklemiyoruz.

Google da aynı fikirde olacak ki yeni telefonlarını ekranın hemen üstüne iliştirilmiş çentiklerle sunmaya hazırlanıyor. Ancak pek çok marka çentik tasarımını olabildiğince minimal tutmaya çalışırken Google'ın özellikle Pixel 3 XL'de çentiği hayli büyük tuttuğu düşünülüyor ve şirket henüz telefon resmi olarak tanıtılmadan eleştirilerin hedefi oldu.

Peki Google Pixel 3 XL'in çentiği gerçekten büyük mü?

Bu karara varabilmek için en çok dikkat çeken 3 farklı çentik tasarımına göz atmak gerekir. İlk çentikli telefonumuz iPhone Xs Max olsun; telefonun çentiği Pixel 3 XL'e göre hayli uzun ancak daha dar bir tasarım söz konusu. Bu noktada Pixel 3 XL'i güzelleyebiliriz fakat eğer OnePlus 6T ile bir kıyaslama yapmaya kalkışırsak minik damla çentiğiyle hayli beğeni toplayan telefon karşısında Pixel 3 XL'in çentiği gözümüze kocaman gelecektir.

Her ne kadar 'çift ön kamera', Pixel 3 XL'in büyük çentiği için bir gerekçe olsa da aslında çentiği büyütmekten daha yaratıcı çözümlerin olabileceğini biliyoruz. Bu sebeple de telefon üreticilerinden bu anlamda biraz daha yaratıcı ve estetik olmaları bekleniyor. Gelecekte çerçevesiz ekranlar pazarda tamamen yayıldığında çentikleri görmeye devam etmemek de en büyük isteğimiz.