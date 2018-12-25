RBC analisti Mark Mahaney, yatırımcılarla paylaştığı notta, Google'ın donanım departmanın kritik başarılar elde ettiğini, Pixel cihazların ve sesli yardımcıların bu başarıyı sağlayan temel unsurlar olduğunu belirtti.

RBC analisti Mark Mahaney, yatırımcılara gönderdiği notta Google'ın donanım departmanının son dönemde elde ettiği başarıdan bahsetti. İletilen notta, Chromecast cihazlarının, Nest kameralarının, Pixel telefonların yakaladığı başarıya dikkat çekildi.

2018'in 3. çeyrek raporlarına göre Google'ın kazançlarının hala %85.8'i reklam faaliyetlerinden elde ediliyor. Geri kalan %14 ise bulut ve uygulama mağazası gelirlerini kapsıyor.

RBC'ye göre, Google'ın sesli yardımcılarının yaygınlaşması ve Pixel telefonlarının satış rakamlarının artması ile donanım gelirleri ve elde edilen kâr artacak. 2018 verilerine göre Google'ın donanım birimi, 8.8 milyar $ satışla 3 milyar $ kâr elde etti. 2021'de satıştan beklenen gelir 19.6 milyar $, elde edilmesi beklenen kâr ise 6.1 milyar $ olarak açıklandı.

Yapılan analizlere göre ABD'de 43 milyon adet Google Home cihazının aktif olarak kullanıldığı tahmin ediliyor. Uluslararası alanda bu rakam 9 milyonun üzerinde. Geçmişte Google Glass gibi başarısız girişimlerde bulunan donanım departmanının bu başarısının, katlanarak artması bekleniyor.

RBC tarafından yayınlanan analizde, Google cihazlarının 5 yıllık süreçteki satış ve kâr rakamlarına da yer verildi. İşte şirketin 2016-2021 arasındaki satış geliri ve kâr analizi:

Eğer siz de yatırım yapmak istiyorsanız, Mark Mahaney'in tavsiyelerine uyup Google'a yatırım yapabilirsiniz. Tahminlerin ne kadar tutarlı olduğunu zaman gösterecek olsa da Google'ın her alanda olduğu gibi donanım alanında da zirveye oynayacağından şüphemiz yok.