Google'ın Play Store'da bulunan dosya yöneticisi Google Files, artık akıllı telefonlara harici olarak takılan USB sürücülerini de destekliyor.

Google'ın Android marketi Play Store'da yer alan dosya yöneticisi Google Files, Play Store'da 50.000.000'un üzerinde indirmeye sahip. Sıradan bir dosya yöneticisinden farklı olarak, gereksiz ne kadar dosya varsa hepsini özenle seçen ve temizleyen Google Files, cihazınızda kayda değer bir depolama alanından tasarruf etmenizi sağlıyor.

Google Files, dosya yönetimi konusunda oldukça başarılı bir uygulama olarak karşımıza çıkıyordu ancak bir eksiği bulunuyordu. Eğer ki bir USB OTG belleğe sahip iseniz ve bunu cihazınıza takıp dosya aktarımı yapmak istiyorsanız, Google Files bu durumda sizi yarı yolda bırakıyordu zirâ Google'ın dosya yöneticisi Files, USB OTG cihazlarını görmüyordu.

Bugün aldığı bir güncelleme ile Google Files artık USB OTG bellek ve cihaz depolaması arasında dosya aktarımı gerçekleştirebilir hale geldi. Gelen güncelleme sayesinde kullanıcılar, Android cihazlarına bağladıkları harici bir USB belleğin içinde bulunan bütün dosyalar hakkında tam yönetime (kopyalama, silme, taşıma, isim değiştirme, ayrıntıları görüntüleme vb.) sahip hale geldiler.