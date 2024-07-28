Büyük şirketler başarılı hamleleri ile oldukça dikkat çekiyor. Ama bu onların da başarısız ya da tartışmalı kararlar almayacağı anlamına gelmiyor. Bu içerikte Google’ın Dropcam’i almasının yarattığı tartışmalı durumu anlatacağız.

2014 yılının haziran ayında, Greg Duffy tarafından kurulan ve ev izleme kameraları üreten girişim olan Dropcam’in, Google Nest tarafından 555 milyon dolara satın alınması teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.

Tarafların büyük umutlarla yaptığı bu satın alma anlaşması, daha sonra iki tarafın yöneticileri için de tartışmalı süreçlerin yaşanmasının önünü açmıştı.

Dropcam’in Google Nest’e geçmesinin ardından rekor seviyelerdeki satışlarda ciddi düşüşler yaşanmaya başladı.

Google ile birleşme öncesinde, Dropcam çeşitli satış kanallarında büyük satış rakamlarına ulaşıyordu ve yeni ürünler geliştirme sürecindeydi. Ancak satıştan sonra bu tablo değişmeye başladı…

Dropcam'in ürün geliştirme projeleri Google Nest’in içinde yaşanan iç çatışmalara kurban gitti.

Örneğin, Dropcam’in Tabs adlı güvenlik ürünü ve dış mekân kameraları geliştirme projeleri rafa kaldırıldı.

Şirket içi dengelerin bozulması ve bunun sonucunda ortaya çıkan gergin çalışma ortamı, çalışanların büyük kısmının ayrılmasına sebep oldu.

Satın alma sonrasında yaşananlar, bu satın almanın 555 milyon dolarlık bir hata mı olduğu sorusunu akıllara getirdi.

Duffy’nin, Google Nest’in Dropcam’i satın almasının ardından işlerin ters gitmeye başladığını belirterek bunun sorumluluğunu Google Nest’in yöneticisi Tony Fadell’in kötü yönetimine bağlamasıysa taraflar arasındaki savaşın fitilini ateşledi.

Duffy’ye göre Fadell hem ekibi baskıcı bir şekilde yönetiyor hem de teknolojiden yeterince anlamıyordu. Bu sebeple Duffy’ye göre, ürün geliştirme ve diğer yönetim aşamalarına yaşanan tüm kötü süreçlerin sorumlusu Fadell’di!

Fadell ise bu konuya Dropcam çalışanlarının beklenilen performansı göstermediği hatta yetersiz kaldıkları sebebiyle işten ayrıldıklarını söyleyerek sorumluluğu üzerine almadı.

İkili arasında yapılan bu atışmaların sonucunda Duffy şirketten 2015 yılında ayrıldı ve Fadell'in yönetim tarzının şirketin ilerlemesini engellediğini ve ürün geliştirme süreçlerinin durma noktasına geldiğini belirterek kurucusu olduğu Dropcam’i satmaktan pişman olduğunu dile getirdi!

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