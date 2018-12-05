Play Store pek çok popüler uygulamaya ev sahipliği yapsa da rakiplerinin gölgesinde kalan pek çok kullanışlı uygulama da bulunuyor. Google, bu uygulamalardan bazılarını gizli cevherler olarak listeledi.

Android işletim sisteminin ve tabii olarak Play Store’un da sahibi olan Google, geçtiğimiz günlerde 2018 yılının en iyi Android uygulamalarını açıkladı. Yılın en iyi uygulamaları, geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından bilinen uygulamalar olurken Google, ‘En İyi Gizli Cevherler’ adlı kategoride henüz popülerliğe ulaşmamış ancak kısa zaman içinde büyük kullanıcı kitlesine ulaşma potansiyeli taşıyan uygulamaları listeledi.

Googe, En İyi Gizli Cevherler kategorisini ‘Bu uygulamaların sessiz sedasız oluşan bir hayran kitlesi var. Aralarında yeni çıkıp muazzam başarıya ulaşmanın eşiğinde olanlar, kült uygulamalar veya henüz keşfedilmemiş yeni konular var.’ şeklinde tanımlıyor. Bu uygulamalardan bazılarının, belki de hiçbirinin adını daha önce duymamış olabilirsiniz. Ancak kısa zaman içinde geniş bir kitleye ulaşmaları olası.

Profesyonelce hazırlanmış, şık ve hoş görünümlü hikayeler oluşturmak istiyorsanız Unfold, tam da aradığınız uygulama olabilir. Tamamen ücretsiz olan uygulama, içerisinde bulunan çeşitli şablonlar ve özelleştirme seçenekleri ile oldukça kullanışlı bir uygulama.

Just a Line, eğlenceli bir artırılmış gerçeklik uygulamasıdır. Deneysel bir çalışma olan uygulamada artırılmış gerçeklik kullanarak gerçek dünya üzerinde çizimler yapabilir, eğlenceli videolar oluşturarak arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

CamToPlan uygulaması, artırılmış gerçekliğin günlük hayatımızı ne kadar kolaylaştıracağının kanlı canlı bir yansımasıdır. Yanınızda bir mezura yoksa ya da araç gereçle uğraşmak istemiyorsanız CamToPlan uygulamasını kullanarak odanızın ölçülerini alabilir, PNG ya da DXF olarak kaydedebilirsiniz.

Filmr: AR ile fotoğraf ve videolarınızı kolay şekilde birleştirin, birbirinden havalı müzikleri videonuza ekleyin, en uygun formatları seçin ve kaydedin. Hepsi bu kadar kolay. Uygulamanın adını henüz duymamış olabilirsiniz ancak kısa zaman içinde duyacağınızın garantisini verebiliriz.

Bikoshu, bir çevrimiçi alışveriş sitesi. Onu rakiplerinden ayıran nokta ise bakkaldan fırına, petshop'tan kuru temizlemeye kadar farklı türlerde hizmetleri tek bir platform üzerinde sunabiliyor olması.