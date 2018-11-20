Telefonunuzu bir AVM ya da havaalanında kaybettiyseniz artık bulmanız daha da kolay olacak.

Find My Device uygulaması telefonunu bir yerde unutup farkına bile varmayanlar için hayat kurtarıcı olabiliyor. Telefonunuzu evde koltuğun arasına düşürseniz bile telefonunuzu çaldırmak için kullanabilirsiniz. Şimdiyse işi bir adım ileri götürerek bazı alışveriş merkezleri ve havaalanlarının iç haritalarında da telefonunuzun konumunu görüntüleyebileceksiniz.

Google birkaç yıldır iç haritalarla uğraşıyordu. Şu anda Google Maps üzerinden bazı alışveriş merkezlerinin ya da havaalanlarının iç haritalarını inceleyebilirsiniz. Find My Device ise iç haritası bulunan binalarda telefonunuzun tam olarak nerede olduğunu göstermeye yardımcı olacak bir güncellemeyi kullanıcılarına sunmuş durumda.

Bu özellikle telefonunuzu kesin bir şekilde bulursunuz demiyoruz ancak işlerinizi çok daha fazla kolay bir hale getireceği de kesin. Siz yine de telefonunuza iyi bakın ve kaybolmamasını sağlayın.