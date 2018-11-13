Google'ın büyük boyutlu görselleri sıkıştırmaya ve görsellerin formatlarını değiştirmeye yarayacak olan Squoosh uygulaması birçok tarayıcıda sorunsuz çalışacak.

Görsel sıkıştırdığını iddia eden aldatıcı siteler bir yana, Google büyük boyutlu görsellere de savaş açmış durumda. Google Chrome Labs, görselleri sıkıştırmaya ve formatını değiştirmeye yarayacak Squoosh adında bir araç geliştirdi. Görselleri kısa bir sürede sıkıştırabilecek olan araç, tüm tarayıcılarda da kullanılabilecek.

Squoosh web sitesi, tarayıcınıza tam olarak yüklendikten sonra, tarayıcının içinde çevrimdışı olarak da kullanılabiliyor. Tarayıcı tabanlı uygulama JPG, MozJPEG, WebP ve PNG gibi birçok uzantıyı da destekleyecek. Ayrıca görselin sıkıştırılmış hali ile orijinal hali kıyaslanabilecek ve farklılık gösterilmesine yardımcı olacak. Açık kaynak kodlu olan Squoosh’un, kaynak kodlarını GitHub sayfasından görebilirsiniz.

Google çalışanı Jack Archibald bazı özelliklerin sadece Firefox ve Safari’den çalıştırılabileceğini söyledi. JPEG2000, TIFF, BMP, PDF, GIF gibi formatları Chrome’un desteklemeyeceği de açıklandı. Google tarafından geliştirilen bir uygulamanın Chrome'da en kötü performansı verecek olması ise gerçekten ilginç.