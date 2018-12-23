Google tarafından yayınlanmış olan görüntülü görüşme uygulaması Duo, 1 milyar indirilme sayısına ulaştı.

Daha önce Google'ın piyasaya sürdüğü görüntülü görüşme uygulaması Duo'yu denediniz mi? Yaklaşık 2 yaşında olan uygulama, 1 milyardan fazla kez indirildi. Peki neden? 1 sene öncesinde yalnızca 100 milyon kez indirilen uygulama, sonraki 1 senelik zaman aralığında ne yaşadı da kendini 10'a katlamayı başardı?

Aslında bu soruların cevabı oldukça basit. Yeni çıkan Android cihazlarda önyüklü olarak geldi. Bu da Mayıs ayında uygulamayı kullanan 500 milyon kullanıcı varken 500 milyon yeni cihazda önyüklü olarak gelmesi demek oluyor. Google, Duo ve Allo adında 2 uygulamayı 2016 yılında piyasaya sürdü. Allo bir mesajlaşma uygulaması iken Duo ise görüntülü görüşme uygulamasıydı. Allo, başarılı olamadı ve planlananlara göre Mart 2019 tarihinde tamamen fişi çekilecek. Duo ise başarılı oldu ve öyle ya da böyle bir çok kullanıcı tarafından kullanılmaya başladı.

Geçtiğimiz hafta ise, Google Duo uygulamasını iPhone kullanıcıları için de duyurdu. Yani bu demek oluyor ki Google Duo'nun iOS aygıtlarına da çıkması ile birlikte Android, iOS fark etmeksizin arkadaşlarınızla görüntülü olarak sohbet edebilirsiniz. Ancak tabii ki bu görüşmeyi yapabilmek için iki aygıtta da Duo yazılımının yüklü olması gerekmekte. Geçtiğimiz ay ise Google, uygulamayı tabletler için uygun hale getirmeye hazırlandığını açıklamıştı.

Henüz uygulamanın iOS platformunda nasıl bir yankı uyandıracağı konusunda bir fikrimiz yok ancak kullanıcı sayısının belli bir nebze artacağı kesin. Bakalım bu uygulama iOS yüklü cihazlarda FaceTime ile yarışabilecek mi hep beraber göreceğiz.