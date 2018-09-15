Google’ın İlk Günlerine Dair, Pek Bilinmeyen 5 İlginç Gerçek

Günümüzde bir dünya devi haline gelen Google'ın ilk yıllarına dair oldukça mütevazı ve ilginç 5 gerçek.

20 senedir internet dendiği vakit ilk anılan isimlerden biri olan ve özellikle arama motoru konusunda neredeyse rakipsiz olan Google, kuruluş aşamasında bu denli dev bir firma olacağını öngörmüyordu. İki doktora öğrencisinin bir arama motoru geliştirme fikriyle ortaya çıkan proje, şu an birçok alanda faaliyet gösteren bir teknoloji devine dönüşmüş olsa da şirketin ilk yılları oldukça mütevazıydı. Karşısınızda Google'ın ilk yıllarına ait fazla bilinmeyen 5 ilginç gerçek.

Google’ın Kurucularının Yolları Bir Üniversite Gezisinde Kesişmiş

Google kurucuların biri olan Sergey Brin, Stanford Üniversitesi'nde gerçekleşen bir okul gezisinde görevli olarak bulunuyormuş. Olayı ilginçleştiren gerçekse; okulu gezdirdiği öğrenci grubunda bulunan isimlerden birinin Google’ın gelecekteki bir diğer kurucusu Larry Page olmasıymış. İkili, Larry Page’in okula kayıt yaptırmasının ardından tekrar tanışarak bugünlere kadar gelmeyi başardı.

Google’ın İlk Sunucusu, Uygun Kasa Bulunamadığı İçin Lego’dan Yapılmış

1996 yılında bir proje kapsamında Pagerank algoritması geliştiren ikili o sıralar ulaşabildikleri 4 GB disk kapasiteli bilgisayarların yetersiz olduğunu fark edince 10 adet 4 GB’lık diski legolardan yapılmış bir kasa oluşturarak çalıştırmayı başardılar. Söz konusu lego kasalı projeyi Google’ın ilk sunucusu olarak lanse edebildiğimiz gibi şirket logosunun oluşmasında da etkili bir faktör olarak kabul edebiliriz.

Google’ın İlk İsmi Sırt Masajı Anlamına Gelen Backrub’dı

Teknoloji ve yaratıcılık konusunda adeta bir deha olan ikili isim konusunda neredeyse oldukça talihsiz bir karar vermek üzereymiş. Fikirleri değişmiş olmasaydı şu sıralar tüm dünya Google yerine “sırt masajı” ismini kullanıyor olacaktı. Üstelik Google’lamak terimi çok farklı yanlış anlaşılmalara sebep olabilirdi.

Google İsminin kökeni Çok Büyük Bir Sayı Olan Googol İfadesinden Geliyor

İsmini oldukça başarılı bir kelime oyunundan alan ve vermek istediği mesajı sonuna kadar veren Google, temel olarak 1 sayısının yanına getirilmiş 100 adet sıfırı tasvir eden Googol teriminden türetilmiştir. İnternet ve Bilgisayar teknolojisinin dayandığı 1’ler ve 0’lar düşünüldüğünde, uçsuz bucaksız sayıda 0’dan oluşan bu sayı Google’ın gücünü ve hedeflerini temsil ediyor.

Şirketin Kullandığı İlk “Doodle” Şimdiki Amacından Biraz Farklıydı

Google’ın özel günlerde kimi zaman ülkelere özel, kimi zaman da dünya çapında yaptığı logo değişimine “Doodle” adı veriliyor. Google’ın ilk kullandığı Doodle’ın amacı ise günümüzden bir hayli farklı. Şirket, tüm çalışanlarının Burning Man adlı bir rock festivaline gittiğini ve görev yerlerinde olmadıklarını haber vermek için Burning Man festivalini temsil eden bir tasarımı logolarına eklemiş.