Google hakkınızdaki her şeyi biliyor, arama yapmamış olmanıza rağmen hakkında konuştuğunuz şeylere dair reklam gösteriyor gibi mi hissediyorsunuz? Çözümü basit.

Kişiselleştirilmiş reklamlar, zaman zaman insana paranoya yaptıracak kadar isabetli olabiliyor. Kişiye özelleştirilmiş reklamlardan ve davranışsal reklam servis sağlayıcılarından kurtulmak istiyorsanız ve nasıl yapacağınızı öğrenmek istiyorsanız, şu an doğru yerdesiniz.

Google’ın kişiye özelleştirilmiş reklamlarını kapatmak istiyorsanız, Google hesabınızdaki reklam ayarlarından reklam kişiselleştirmeyi kapatabilirsiniz. Aramakla uğraşmak istemeyenler için: Tık

Davranışsal reklam servis sağlayıcılarından toplu olarak kurtulmak istiyorsanız sizi de böyle alalım: Tık Buradan isterseniz teker teker, isterseniz de hepsini birden seçerek size özel reklam göstermesini istemediğiniz sağlayıcıları devre dışı bırakın.

Şartları Okudum ve Kabul Ediyorum

Şartlarını kabul ettiğimiz her uygulama, ister ücretli ister ücretsiz olsun bizi dinliyor, anlıyor ve yakaladığı sözcüklere göre reklam gösteriyor. Uygulamaları kullanmadığınız zamanlarda ses erişimi ve mikrofona izin verme seçeneğini kapalı tutmanız faydanıza olacaktır.