Google'ın Android ve iOS cihazlar için geliştirdiği Gboard, yeni bir güncelleme aldı. Güncelleme, klavyeye 28 yeni dil seçeneği getiriyor.

Google'ın Gboard için getirdiği son güncellemeyle uygulama Almanca'nın iki farklı lehçesi, 'Finlandiya İsveççesi' ve Tahiti dili gibi diller başta olmak üzere 28 yeni dil seçeneğine kavuştu. Bu güncellemeyle beraber Google'ın sanal klavyesi Gboard, toplamda 446 farklı dili destekler hale geldi.

Gboard güncelleme notları

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28 dil seçeneği: Süryanice Çağdaş Aramice, Geg Arnavutça, Betawi, Bukusu, Kiga, Dargwa, Extremaduran, Gondi, Garo, Hiri, Hunsrik, Jambi Malayca, Kurukh, Lango, Kedah Malayca, Sabah Malayca, Masaba, Nyoro, Picard, Pfaelzisch, Balkan Romancası, Tahiti dili, Soga

Uygulamaya eklenen tüm dil seçenekleri ise şu şekilde:

Süryanice Çağdaş Aramice

Balkan Romancası

Betawi

Bukusu

Kiga

Dargwa

Extremaduran

Garo (Bengali alfabesi)

Garo (Latin alfabesi)

Almanca (Belçika)

Almanca (Lüksemburg)

Geg Arnavutça

Gondi

Hiri

Hunsrik

Jambi Malayca

Kedah Malayca

Kurukh

Lango

Lingala

Masaba

Nyoro

Pfaelzisch

Picard

Sabah Malayca

Soga

Swedish (Finland)

Tahiti dili

Yakın bir zamanda 1 milyar indirilme rakamını aşan Gboard, son güncellemeyle yeni bir sticker paketine daha kavuşmuş oldu. Tüm kullanıcılar için sunulmaya başlanan güncellemeyi Google Play Store'dan indirebilirsiniz. Şimdilik sadece Android işletim sistemlerinde kullanılabilen güncellemenin, yakın zamanda iOS için de kullanılabilir olacağını tahmin ediyoruz.