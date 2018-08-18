Google'ın sevilen klavye uygulaması Gboard'a kendi çıkartmalarınızı tasarlayabileceğiniz iki yeni paket geliyor.

Google, klavye uygulaması Gboard ile Apple'ın Animoji özelliğine rakip olabilecek bir çıkartma paketi sunmaya hazırlanıyor. Gboard 7.5.6 Beta'da görülen yeni çıkartmalar, telefonun ön kamerasını kullanarak kendi çıkartmalarınızı oluşturmanıza izin verecek. Çıkartmalar hareketli olmasa da yapısı itibariyle Apple'ın Animoji özelliğine benzetildi.

Yeni güncellemeden sonra Gboard'un çıkartma bölümüne geçtiğinizde "minis" seçeneğini görebilirsiniz. Favorilerinizin en sağında bir ünlem işareti bulunan yeni bir paket bulunmaktadır. Seçeneğe tıkladığınızda, bu minislerin size dayalı olarak özelleştirildiğini ve bunları oluşturmanın önerilerine erişebilirsiniz. Bu noktada yüzünüzü çerçeveye sığdırarak algoritmanın yönlendirmeleriyle kendi çıkartmanızı oluşturabilirsiniz.

Yüz, saç, gözler, burun, ağız ve daha fazlasını değiştirerek çıkartmanızı özelleştirebilirsiniz. Varsayılan olarak, minis en sevdiğiniz çıkartma paketlerinize eklenir ve en üstte gösterilir, ancak bunları yeniden düzenleyebilir ve favorilerden kaldırabilirsiniz. Özelliğin yakın zamanda gelecek bir güncelleme ile kullanıcılara sunulması bekleniyor.