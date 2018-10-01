Google Inbox kullanıcıları için bu sefer vereceğimiz haber pek de iyi sayılmaz. Google, Inbox servisini kapatma kararı aldı. Peki bu servise alternatif olarak kullanabileceğiniz servisler nelerdir?

Inbox henüz kapanmadı ve kullanılabilir durumda. Ancak Mart ayına kadar vaktiniz kaldığını hatırlatmak isteriz. Google ise Inbox kullanıcılarına Gmail'e geri dönmesini tavsiye ediyor.

İşte Inbox'a alternatif olarak kullanabileceğiniz e-posta servisleri:

Gmail

Inbox servisinin sunduğu öncelikli mailler, e-posta erteleme ve akıllı yanıtlar artık hem mobil hem de web sürümü Gmail'e de taşındığı için Inbox uygulamasının alternatifi oluyor gibi gözükebilir. Öncelikli mailerden hoşlanmıyor olsanız dahi arayüzden kapatma imkanınız bulunuyor.

Gmail, görüntü eklerini Inbox'da olduğu gibi sorunsuz ve sıkıntısız gösteremese de yeterli seviyede gösterebiliyor. Ancak birincil sekme olarak adlandırılan sekme Inbox'da bulunan "Öne Çıkanlar" için eş değer sayılsa da tam olarak aynı verimi veremiyor. Gmail'de öncelikli mailleriniz için özel etiketleme ve yıldızlama imkanınız var ama Inbox'da olduğu gibi mail sabitleme seçeneğiniz bulunmuyor. Gmail, Inbox'da olduğu gibi mailleri seyahat, finans, satın alma şeklinde ayırıp gruplayamıyor. Yapabildiği şey promosyon ve sosyal medya gibi genel kategorilere atamak.

Outlook

Bir diğer seçenek ise Outlook. Outlook geçtiğimiz süreçte kendisini oldukça geliştirdi. Kullanabilmek için ise bir Microsoft hesabına ihtiyacınız var, edinmesi ise ücretsiz. Ayrıca Gmail hesaplarınızı IMAP olarak ekleyip kontrol etme imkanınız da bulunuyor. Mobil ve web arayüzü basit ve işlevsel, bu noktada Gmail'in gerisinde kaldığını düşünmek doğru olmaz.

MailBox

Bir diğer seçeneğiniz ise MailBox. MailBox aslında, Inbox fikrinin öncüsü sayılabilir. Ancak şu sıralarda durumu her platform için pek iç açıcı değil. Apple ekosistemi kullanıyorsanız MailBox sizin için bir alternatif olabilir, ancak diğer ekosistemler için şimdilik pek de tavsiye etmiyoruz.

AirMail

Ayrıca iPhone ve Mac kullanıcıları için AirMail de geçerli bir seçenek olabilir. Inbox'un aksine AirMail pek işleve sahip değil ancak mail gönderip almayı çok basit hale getiren bir şablonu bulunmakta.