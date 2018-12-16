Google'ın arama butonunda yaptığı değişiklikler henüz uygulamaya gelmedi fakat mobil cihazların web sayfası için aktif hale geldi.

Google’ın geçtiğimiz ay masaüstü web sitesinde yaptığı değişiklikten sonra, Google Material teması mobil cihazların için de göründü. Benzer yeniden tasarımda, arama barının köşeleri, hem ana sayfada hem de sonuçlar ekranında daha oval.

(Eski)

(Yeni)

Mobil web sayfasında, Material teması, google.com ana sayfasında şu an etkin durumda. Şu an için masaüstü web sayfasında ise henüz aktif değil. Bu oval köşeli yeni arama barı, daha önce dikdörtgen kutu şeklindeki barın yerini alıyor.

Masaüstü web sayfasının aksine arama barı, kullanıcılar aşağı doğru ilerledikçe en tepede kalmıyor. Kullanıcıların işini kolaylaştıran bir özellik olmuş, böylece sayfada en alta gidildiğinde tekrar yukarı çıkmaya gerek kalmayacak.

Google, acele etmeden, yavaş yavaş yeni özelliklerini web sitesine ekliyor. Mesela, ‘Daha fazla sonuç göster’ butonu da, soluk bir ana hatla birlikte ovâl hale geldi. Yeni özellikler hem Android hem de iOS tarayıcılara geldi.