Google'ın Nefret Söylemlerine Karşı Geliştirdiği Yapay Zekası Kolayca Kandırılabiliyor

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Google'ın uzun çalışmalar sonucunda geliştirdiği yapay zekası, nefret söylemi içeren cümleleri tanımlarken kandırılabiliyor.

Google, yeni ortaya koyduğu yapay zeka sayesinde nefret söylemini algılayabileceğini iddia ediyordu. Ancak yapılan testlerde kendini pek kanıtlayamayan yapay zekanın, birkaç yazım hatasıyla kolayca kandırabildiği söyleniyor.
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Finlandiya Aalto Üniversitesi’nden N. Asokan ve ekip arkadaşları, rahatsız edici metinleri tanımlamak üzere geliştirilen 7 farklı sistemi incelediler. Google’ın yapay zekası için ise peki iç açıcı sonuçların elde edilemediği söylendi. Çevrimiçi nefret içerikli konuşmayı tanımlamak için yaratılmış yapay zeka sistemi testi, birkaç zararsız sözcük ve yazım yanlışı ile oluşturulan metni algılamıyor. Bu sonuçlar ile bilişim suçlarının yapay zekalarla önlenebileceği algısı kırılmaya başladı. Ancak şu an kolayca atlatılabilir olması, ileride değiştirilemeyeceği anlamına gelmiyor.
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Google, Çocukları Uygunsuz İçeriklerden Yapay Zeka ile Koruyacak

Google, geçtiğimiz günlerde çocukları kötü niyetli kişilerden korumak için de yeni bir yazılım geliştirdiğini duyurmuştu. Çocukların, bu kişiler karşısında savunmasız kalmaması için geliştirilen uygulama oldukça heyecan yaratmış olsa da güvenilirliği sorgulanmaya başladı. Günümüzde çocuklara karşı işlenen taciz suçları patlak veririrken, ebeveynlere rahat bir nefes aldıracak olan bu yapay zekadan da ümidi kesmenin iyi bir fikir olup olmadığını düşünmeye başlıyoruz.

Kaynak : https://www.newscientist.com/article/2178965-googles-ai-hate-speech-detector-is-easily-fooled-by-a-few-typos/
Etiketler: google, nefret söylemi
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