Google, yeni ortaya koyduğu yapay zeka sayesinde nefret söylemini algılayabileceğini iddia ediyordu. Ancak yapılan testlerde kendini pek kanıtlayamayan yapay zekanın, birkaç yazım hatasıyla kolayca kandırabildiği söyleniyor.
Finlandiya Aalto Üniversitesi’nden N. Asokan ve ekip arkadaşları, rahatsız edici metinleri tanımlamak üzere geliştirilen 7 farklı sistemi incelediler. Google’ın yapay zekası için ise peki iç açıcı sonuçların elde edilemediği söylendi. Çevrimiçi nefret içerikli konuşmayı tanımlamak için yaratılmış yapay zeka sistemi testi, birkaç zararsız sözcük ve yazım yanlışı ile oluşturulan metni algılamıyor. Bu sonuçlar ile bilişim suçlarının yapay zekalarla önlenebileceği algısı kırılmaya başladı. Ancak şu an kolayca atlatılabilir olması, ileride değiştirilemeyeceği anlamına gelmiyor.