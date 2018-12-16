Kamera yazılımı konusunda alanının en başarılılarından olan Google'ın kamera yazılımı bazı telefonlara aktarılabilecek.

Google ilk Pixel telefonunu satışa sunmasından bu yana her yıl, kamera konusunda neler yapabileceğini bize gösteriyor. Geliştiriciler sayesinde artık Google’ın kamera uygulamasının ne kadar başarılı olduğunu görmek için Pixel almak zorunda değilsiniz. Google’ın kamera uygulaması APK olarak bazı cihazlara aktarılabilecek. Hâlihazırda bazı cihazlar Pixel 3’ün kamerasını aldılar bile. Ancak elimize geçen en yeni haberler LG’den geldi.

Aktarılmış versiyonla Pixel 3’ün yazılımı LG V20 gibi telefonlarda kullanılabiliyor. Şu an için yazılımın çalıştığı cihazlar arasında LG V20, LG V30, LG V35 ve LG G6 bulunuyor. LG G7 ThinQ ve LG V40 ThinQ sahipleri de yazılımı telefonlarında denediler ancak yazılımın tutarsız davrandığı hakkında yorumlar mevcut. Yeni telefonlarda da yazılımın çalışması bekleniyor.

LG V30 Standart

LG V30 Yazılımlı Hali

LG V30 Standart

LG V30 Yazılımlı Hali

Fotoğraflara baktığımızda ciddi farkları görmek mümkün. Geliştiricilerin bu hareketiyle telefonlarımızdaki yazılımları değiştirerek kameralarımızın performanslarını artırabileceğiz gibi görünüyor.