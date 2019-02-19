Google’ın bir süredir üzerinde çalıştığı söylenen oyun servisi, yeni gelen bilgilere göre Mart 2019 tarihinde düzenlenecek olan GDC 2019’da resmi olarak duyurulacak.

Google, kısa bir süre önce Oyun Geliştiricileri Konferansı 2019 kapsamında yapacağı etkinlik ile ilgili bir davetiye göndermeye başladı. Bu davetiyeye göre Google, 19 Mart 2019 tarihinde özel bir etkinlik düzenleyecek.

Bu etkinlikte uzun süredir hakkında bilgiler gündeme gelen oyun servisinin duyurulması bekleniyor. Bu oyun servisi, bulut tabanlı bir sistem olacak gibi görünüyor. Daha önce de Google, Chrome web tarayıcısı üzerinden yüksek kaliteli oyun oynama imkanı sunan Project Stream’in detayları paylaşmıştı.

Şimdi de çok daha geniş kapsamlı bir ücretli oyun aboneliği sistemi duyurması bekleniyor. Ancak bunun yeni bir konsol ile birlikte mi yoksa Chromecast gibi bir ürün üzerinden mi sağlanacağı konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

Aktarılanlara göre Google, bu projeyi 'Yeti' kod ismi ile geliştiriyor. Uzun süredir farklı denemeler ile gündeme gelen oyunların indirilmeden doğrudan internet üzerinden kullanıcılara ulaştırılması, Google tarafından da en etkili biçimde denenmiş olacak.

Bunlarla birlikte Google'ın hangi oyun yapımcıları ile anlaştığı veya Google’ın oyun yapımcılığı konusundaki durumu gibi farklı detaylar da yine bilinmeyenler arasında yer alıyor. Son olarak San Francisco'daki Oyun Geliştiricileri Konferansı 2019’un, 18 Mart ve 22 Mart arasında düzenleneceğini belirtmekte fayda var.