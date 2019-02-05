Google, geçtiğimiz yaz gizlilik politikasını güncelleyerek web deneyimini iyileştirmek için topladığı verileri kişisel hesaplarla eşleştirmeye başladı. Ancak dilerseniz bu eşleştirmeyi kapatabilirsiniz.

Dünyanın en büyük arama motoru şirketi olan Google, 2007 yılında bir çevrimiçi reklam platformu olan DoubleClick’i satın aldığında şirketin kurucu ortaklarından Sergey Brin, gizlilik konusunun şirketin yeni nesil reklam ürünlerini tasarlarken bir numaralı önceliği olacağını söylemişti. Öyle de oldu. Google, satın aldıktan sonraki yaklaşık 10 yıl boyunca DoubleClick’in inanılmaz büyüklükteki veri tabanını, kişisel Google hesaplarından ayrı tuttu. Böylece DoubleClick’in internet aktivitelerinizden topladığı veriler, kişisel Google hesabınız ile eşleştirilmedi.

Google, geçtiğimiz yaz aylarında DoubleClick veri tabanı ile kişisel Google verilerinin ayrı tutulmasını sağlayan gizlilik politikasını sessiz sedasız bir şekilde güncelledi. Böylece artık Google, bir kullanıcıya ait tüm verileri bir araya getirerek kusursuz bir profil oluşturup tamamen kişiselleştirilmiş bir Google deneyimini sunabiliyordu. Google, bu değişikliklerin günümüz akıllı telefon ve Google kullanma alışkanlıklarımız ile paralellik gösterek şekilde güncellediğini iddia ediyor. Buradaki asıl önemli nokta ise Google’ın sunduğu bu kişiselleştirme güncellemesini gönüllülük esaslı olarak tutması.

Google Hesabı sayfasına gittikten sonra Veri ve Kişiselleştirme sekmesini ziyaret edip Etkinlin Kontolleri sayfasına giriş yaparsanız ‘Chrome geçmişini ve Google hizmetlerini kullanan site, uygulama ve cihazlardaki etkinlikleri içerir.’ seçeneğinin varsayılan olarak etkinleştirildiğini görebilirsiniz. Dileyen kullanıcılar tik işaretini kaldırarak Google’ın tüm etkinliklerini izleyip kişiselleştirilmiş bir deneyim oluşturma ‘imkanını’ sona erdirebilirler. Böylece eskisi gibi daha sade bir Google deneyimi yaşayabilirsiniz.