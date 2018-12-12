Google’ın telaffuz özelliği, bir sözcüğün söylenişini öğrenmeyi sağlıyor. Google, bu özelliğin farklı aksanlara sahip olmasını sağlamanın peşinde.

Hemen her şeyi Google’a sorabiliyoruz. ATM’nin yerini, otobüs saatini, evrenin nasıl başladığına dair teorileri, anlamını bilmediğimiz bir sözcüğü, her şeyi Google’dan öğrenebiliyoruz. Bazen de çok saçma sapan sorular soruyoruz, orası ayrı.

Google’ın eskiden beri var olan sözcüğü dinleme opsiyonu “Telaffuzunu öğren” seçeneğine aksanlar da eklenecek. Bir sözcüğü hangi aksanla söylemek istediğinizi seçip telaffuzunu ona göre öğrenebileceksiniz.

Telaffuzu öğrenmek için butona basıldığında yeni bir menü açılacak. Bu menüden de istenilen aksan seçilebilecek. Telaffuzu yavaşlatmak da mümkün olacak. Şu anda test aşamasında olan uygulama, henüz her sözcüğü ya da her aksanı kapsamıyor. Test aşamasında Amerikan İngilizcesi ve İngiliz İngilizcesi seçenekleri yer alıyor.

Henüz yayınlanmamış olan bu özellik, ilk aşamada İngilizce ve ana aksanlarını içerecek, ayrıca bütün aksanlar uygulamada tanımlanmış değil. Türkçe ve diğer diller için de benzer bir çalışma olup olmadığı henüz bilinmiyor.