Google'ın 'Telefon' Uygulamasına Karanlık Mod Özelliği Geliyor

Son zamanlarda giderek yaygınlaşan karanlık mod, kullanıcıların taleplerinin de artışıyla teknoloji devi Google'ın uygulamalarına yavaş yavaş gelmeye başladı. Youtube'un ardından şimdi de Google'ın temel uygulamalarından birine karanlık mod geliyor.

Son dönemlerde göz sağlığı için önemi sık sık gündeme gelen ‘karanlık mod’ birçok uygulamaya getirildi. Daha az enerji ihtiyacı duyan ve gözleri yormayan karanlık mod özelliğini Google, ilk olarak Android Mesajlar ve Youtube uygulamalarına getirmişti. Teknoloji devi karanlık modu şimdi de Telefon uygulamasına getiriyor.

Bir süre önce Play Store’da değişiklikler listesinde yer alan karanlık mod son güncelleme ile gelmese de yolda olduğu kesin. Karanlık moda alınmış haliyle çekilen ekran görüntülerine göre arkada az bir beyaz ışık dışında yazılar ve arka planda koyu tonlar sağlanmış. Yine de açık renge sahip olması gereken yazılar da siyah olmasa da koyu renk olarak ayarlanmış. Google, karanlık modu getirmeden önce bahsi geçen noktalarda son birkaç rötuşla düzeltmeye gidebilir.

Karanlık mod özelliği sonunda kullanıcıların hizmetine açıldığında ‘Telefon’a girip görüntü seçeneklerinden yeni özelliğe geçiş yapılabilecek. Bunun yanı sıra ‘Ayarlar’ ekranında yer alan mavi başlık çubuğu da artık beyaz renkte karşımıza çıkıyor.