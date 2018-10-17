Google'ın Örnek Alınacak Yeni Hedefi: Sıfır Karbon Salınımı

Dünyanın ikliminin geri dönülemez şekilde bozulmasını engellemek için çok uzun bir süre kalmadı. Özel şirketler bu konuda ipleri ellerine almaya başlıyorlar, ipi en sıkı tutan ise Google gibi görünüyor.

Dünya bitiyor. Bu bilgiyle bizim yapabileceğimiz şeyler kısıtlı; yakın mesafelere yürümek, hemen klimaya ya da kalorifere yüklenmek yerine farklı önlemler almak gibi birkaç değişiklikle karbon ayak izimizi küçültebiliriz. Büyük şirketler içinse durum farklı, hem de iki kere.

Google'ın uzun vadeli planı olarak açıklanan yeni projesinde hedef, şirketin tamamen temiz ve yenilenebilir enerjiye geçmesi, her gün, her dakika temiz enerji kullanılması. Bu hem şirketin topluma ve çevreye karşı görevi, hem de dürüst olmak gerekirse, o devasa sunuculara yetecek kadar çok elektriğe ödedikleri paranın ceplerinde kalmasının yolu. Son raporlara göre üç gigawattan fazla temiz enerji satın alan Google'ın ilk hedefi %100 yenilenebilir enerji kullanımına erişmek. Buradaki yüzde yüzün anlamı, şirketin kullandığı kirli enerji kadar temiz enerji tüketeceği.

Yüzde yüz yenilenebilir enerjinin ilk adım olduğunu belirten Google Enerji Pazarı Gelişim Müdürü Michael Terrell, daha sonra veri depolanan sunucuların tamamen yeşil enerjiyle çalıştırılmasını planladıklarını, en son olarak da sıfır karbon emisyonuna ulaşmayı planladıklarını söyledi.

SIFIR KARBON EMİSYONUNA NASIL ULAŞILIR?

Bu amaca ulaşmak hiç de kolay değil. Bir defa, rüzgarı ve güneş enerjisini tahminlemek oldukça zor. Güneş panellerinden gündüz elde edilen güç, geceleri çok büyük düşüşler yaşıyor. Merkezlerin enerji tüketimleri de sürekli değişiklikler gösteriyor. Hepsi bir yana, rüzgarı kestirmek hala çok zor bir iş.

Google ilk adım olarak merkezlerinin enerji tüketimini gösteren ısı haritaları çıkartarak işe başladı. Zamana ve mekana dayalı olarak yapılan ölçümler sayesinde seçilen bir merkeze gereken güç hesaplanarak bu enerjilerin üretimi ve dağıtımı planlanacak. Temiz enerjilerin bölgeye olan yakınlığına, miktarına vs bakılarak bir enerji üretim ve dağıtım modeli kurulması öngörülüyor. Bir sonraki aşamada ise şirket merkezleri, şirkete ait elektrikli arabalar gibi yerlerde de temiz elektrik kullanımı ile karbon izinin sıfıra indirilmesi planlanıyor.

Bu modelin işler hale getirilmesi ve Google'ın karbon emisyonunu sıfıra indirmesi daha uzun yıllar sürecek. Yine de bir yerlerden başlanması gerekiyordu. Daha da önemlisi Google'ın lobi ve etkileme faaliyetleri yapacak gücü her geçen gün artıyor.

Son dönemde ordu ile yaptığı çalışmaların sonucunda çalışanlarını da kızdıran, Google+ projesinde kullanıcı bilgilerinin izin alınmaksızın uygulama geliştiricileriyle paylaşılmasına sebep olan Google, bu hareketiyle imajını da biraz daha güçlendirebilir.

Yakın zamanda Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan çevre raporuna göre, insanlığın geri dönülemez noktaya gelmeden önce çok az zamanı kalmış durumda.