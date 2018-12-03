Google’ın ana firması olan Alphabet’in Go oyununda yenilmemesiyle bilinen yapay zekası DeepMind, bu defa da bir protein katlama yarışması kazandı.

Karmaşık yapılı, üç boyutlu proteinler oluşturmaya çalışan yapay zekalar arasından sıyrılan DeepMind, 43 molekülün 25’inde başarılı oldu.

Araştırmacıların asıl amacı, tıbbi ilaç sektöründe protein sentezleyebilecek yapay zekaların ortaya çıkmasını sağlamak. Bu yapay zekaların geliştireceği yeni moleküller, ilaç sektörünün geleceği için önemli bir gelişim fırsatı.

DeepMind için daha önce geliştirilen GO programı AlphaGO’daki süreçten farklı bir yol izlenerek yarışmaya hazırlanan yapay zeka, modelleri oluşturmak için, bir çeşit makine öğrenmesi olan ve insan beynini taklit eden çift katmanlı derin nöral bağlantı ağı sistemi kullanıyor.

DeepMind’ın, bilimdeki yapısal sorunlara yapay zeka çözümleri uygulamayı istediği biliniyor. Şirketin CEO’su Demis Hassabis, protein katlama ve ilaç geliştirilmesi için yeni, potansiyel hedefler oluşturulmasını, şirketin yatırım yapmayı düşündüğü bir alan olarak tanımlıyor.

DeepMind’ın algoritması, bu alanda çalışması için üretilmiş olan 98 yazılımın arasından birinci geldi. 43 proteinden 25’ini doğru eden DeepMind algoritması, sadece 3 doğru tahminde kalan en yakın rakibini de büyük bir farkla geride bırakırken, yüzde 50’den daha yüksek bir isabet oranı tutturmayı da başarmış oldu.