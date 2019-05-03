Google’ın yeni yapay zekası, bir özçekim fotoğrafını ve bir sözcüğü yükleyen kişiler için şiir oluşturuyor.

Hala devam ediyor mu bilmiyorum ama bizim lise yıllarımızda insanlar birbirlerine şiirler yazardı. Bu şiirler genelde hazır metinlerden alınıyordu. O zamanlarda da kitap okuma oranı yerlerde süründüğü için genellikle çok kötü şiirler yazılıyordu: İşte “Sensiz geceler, sonsuz geceler, sensiz mehtabım bitmez dertler” şeklinde çirkin ötesi metinleri çok matah bir şeymiş gibi insanlar birbirine gönderiyordu.

O zamanlar olmayan bir teknoloji şimdi şiir yazanlar varsa onlara yeni şiirler elde etme şansı veriyor. Google’ın yapay zekası, bir portre fotoğraf ve bir sözcük verdiğinizde size bir şiir sunuyor.

3 boyutlu gezilerin ve gerçekten ayırt etmesi epey zor portlerin arkasında yer alan yapay zeka üreticileri şimdi de POWMPORTRAITS adlı ürünle karşımızda. Yaratıcısı Es Devlin tarafından “Şiirin, tasarımın ve makine öğrenmesinin bir birleşimi” olarak tanımlanan program, insanları kendi şiirlerini elde etmeye davet ediyor.

Uygulamaya bir sözcük “bağışlayarak” şiirinizi elde etmeye başlayabiliyorsunuz. Daha sonra sizden fotoğraf çekmek için kameranızı kullanma izni isteyen uygulamayı fotoğraf çekmeden de kullanabiliyorsunuz.

Algoritma, 19. yüzyıl şairlerine ait milyonlarca dize ile eğitildi ve verdiğiniz sözcüğe uygun bir konsept seçip ona göre cümleler oluşturuyor. 19. yüzyılda hiçbir İngiliz şair Beşiktaş marşı yazmadığı için ben Beşiktaş yazıp sonuç alamadım, yani modern sözcükleri ya da İngilizce olmayan sözcükleri kullanarak şiir yazdırmak pek mümkün değil.

Sanatçı ve sahne tasarımcısı Es Devlin, Google Arts & Culture kapsamındaki bu çalışmasında Ross Goodwin ile birlikte POEMPORTRAITS’i oluşturdu.

Yapay zeka, sözcükleri rehber alarak eski metinlerden kopya çekmiyor. O metinlerde öğrendiği yapıyı ve mantığı kullanarak dizeler oluşturuyor. Bağışlanan her sözcükle beraber aracın sözcük haznesi de genişliyor.

POEMPORTRAITS’in kamera modu bazı mobil cihazlarda çalışmayabilir. Uygulamayı denemek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.