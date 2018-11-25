Google'ın bir süredir hakkında konuşulan gizemli işletim sistemi Fuchsia'ya ait bilgiler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Google, uzun bir süredir sessiz sedasız yeni bir işletim sistemi üzerinde çalışıyor: Fuchsia OS. Android'den farklı olarak Fucshia, Linux tabanlı değil Zircon tabanlı olacak.

Gelen yeni bilgilere göre, Google artık yeni işletim sistemi için son testleri gerçekleştiriyor. Elde edilen bir ekran görüntüsünde, işletim sisteminin, en güçlü yonga setlerinden biri olan Kirin 970 ile uyumlu halde geleceği bilgisi yer alıyor. Google'ın yeni işletim sistemini ilk test ettiği üreticinin de, bu bilgilere dayanarak, Huawei olduğu söyleniyor.

Fuchsia'nın testlerinin gerçekleştiği telefon ise Huawei'nin Honor Play'i olarak seçilmiş durumda. İşletim sisteminin ne zaman tanıtılacağı ya da en azından hakkında resmi bilgilerin ne zaman paylaşılacağı henüz bilinmiyor ancak cihazlar üzerinde testler gerçekleştirildiğine göre, artık çok da uzun bir zaman kalmadı diyebiliriz.