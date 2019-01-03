Fuchsia, Android Uygulamalarını Çalıştıracak

Google uzun süredir geliştirme aşamasında olan Fuchsia hakkında müjdeli haberler vermeye devam ediyor.

Google'ın hem bilgisayarlar hem de mobil platformlar için geliştirdiği Fuchsia hakkında yeni bilgiler elimize ulaştı. XDA Developers forumlarında uzun süredir konuşulan konu, ilk kez Google tarafından resmen onaylandı.

9to5Google, Android uygulamaların tamamının Fuchsia'da rahatlıkla çalıştırılabileceğini ve bunun için uygulama geliştiricilerin ekstra hiçbir şey yapmasının gerekmediğini belirtti.

Daha önce Google'ın Android geliştirme başkanı Dave Burke'nin "henüz erken aşamada ve deneysel bir proje" olarak nitelendirdiği Fuchsia'nın yakın gelecekte Android'in yerini almasına kesin gözüyle bakılıyor. Bununla birlikte Fuchsia'ya yüklenecek dosyaların uzantısı da belli oldu. Android'de 'apk' olan paket dosya yükleme uzantısı, Fuchsia'da '.far' olacak.

Fuchsia'nın Android uygulamalara baştan destek vermesi insanların işletim sistemi geçişinde yaşadığı tereddütü kıracaktır. Bu sayede en azından alışılan uygulamaların direkt olarak geçişi sonrası daha yumuşak bir uyum süreci sağlanabilecek.