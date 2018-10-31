Google'ın Yeni reCAPTCHA'sı Kullanıcılar Görmeden Çalışacak

Web sitelerini botlardan korumak için önemli bir araç olan reCAPTCHA'nın üçüncü versiyonu, kullanıcıları rahatsız etmeden botları engellemeyi sağlayacak.

Web sitelerini bot saldırılarından korumak oldukça önemli. Yıllar boyunca geliştirilen ve gittikçe daha az göze çarpan reCAPTCHA'nın v3 adlı yeni versiyonu betadan çıktı.

Görünmez reCAPTCHA'yı ilk olarak geçen yıl duymuştuk, beta süreci ise mart ayında başlamıştı. İlk versiyonda bir sözcüğün yazılmasını isteyen reCAPTCHA, ikinci versiyonda ise şüpheli haller haricinde sadece kutuyu işaretlemeyi istiyordu. Versiyon 3 ise fare hareketlerini ve sayfa ile olan etkileşimleri takip ederek bir skor verme temeline dayanıyor. Bu sistem ise insanların görmedikleri bir yerde işliyor.

Website geliştiricileri için sunulan yeni Action (Aksiyon) etiketi, hareketleri algılayarak hangi sayfaların bot saldırısına daha açık olduğunu belirliyor. Birden fazla sayfa olması, sistemin daha iyi işlemesini sağlıyor.

reCAPTCHA v3'te sayfa için gerekli hareket ve aksiyon sayılarını belirleyebilir, kendi skorunuza göre bir kıstaslar atayabilir, hatta geliştirdiğiniz makine öğrenmesi sistemi sayesinde zaman içerisinde daha da iyi hale gelmesini sağlayabilirsiniz.