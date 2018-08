Avrupa Parlamento'sunun kararı sonrasında projelerine daha agresif bir biçimde hız kazandıran Google'ın kendine ait telefon operatörü projesinin ürünü Fi'yi masaya yatırıyoruz.

Aslında Project Fi'ye 'başlı başına bir telefon operatörü' gözüyle bakmamız biraz yanlış olacaktır. Nitekim Project Fi, sizlerin bulunduğunuz herhangi bir bölgede alabileceğiniz en iyi sinyal gücünü ve en hızlı hizmeti almanızı sağlamaya çalışan, 2015 yılından beri geliştirilmekte olan bir sim kart projesi.

Sistem tam olarak şöyle işliyor: Project Fi özelliği olan SIM kartınızı alıyorsunuz ve telefonunuza takıyorsunuz. Daha sonrasında, -Google'ın anlaşmalı operatörlerinden birisi olması kaydıyla- bulunduğunuz bölgede en hızlı ve verimli hizmeti hangi operatörden alacaksanız, sanal SIM kartınız üzerinden bu operatöre bağlanıyorsunuz. O anda farklı bir baz istasyonuna veya farklı bir operatöre geçiş yapacak olsanız da bunun farkında olmuyorsunuz. Telefonunuzun operatörü sürekli 'Project Fi' olarak görülüyor.

Sistem kulağa oldukça hoş geliyor değil mi? Ancak bir takım dezavantajları var: Öncelikle bu sisteme geçiş yapmanız için uyumlu telefonlardan birine sahip olmanız lazım ve maaleef şu an için sınırlı seçeneğe sahibiz: Pixel 2 & Pixel 2 XL, Moto G6, Android One Moto X, LG G7 ThinQ ve LG V35 ThinQ şu an için bu teknolojiye destek veren yegane telefonlar olarak görülüyor. Ayrıca ABD dışında şu an bu hizmet hiçbir ülkede çalışmıyor. ABD özelinde ise Google'ın Sprint, T-Mobile, ve U.S. Cellular şirketleriyle anlaşması mevcut.

Anlayacağınız üzerinde 3 yıldır çalışılmasına rağmen halen bebek adımları atan yepyeni bir projeyle karşı karşıyayız. Ancak fikir olarak o kadar başarılı ki yeni dönemde adını daha çok duyacak gibiyiz.