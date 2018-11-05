Google beklenen hibrit tableti Chrome OS'a sahip Pixel Slate'in uygunluk belgesini almış olabilir. Bu da tabletin yakın zamanda piyasaya sürüleceği anlamına geliyor.

Ekim ayı Google’ın en yoğun geçen ayı olmuş olabilir. Teknoloji devi bu yıl Pixel 3 ve Pixel 3 XL’ın yanında bir de akıllı ev asistanı olan Google Home Hub’ı duyurdu. Tüm bunların yanı sıra yeni tanıtılan hibrit bir tablet olan Pixel Slate var fakat cihaz henüz satışa sunulmadı. Chrome OS işletim sistemine sahip olan Pixel Slate’in raflarda yerini alacağı tarihe dair resmi bir açıklama henüz bulunmuyor.

Uygunluk belgesi olan FCC’yi alan Google’ın, bu belgeyi bir tablet için aldığı biliniyor ve muhtemelen Pixel Slate için alındı. Henüz çıkış tarihine dair kesin bir bilgi olmasa da bu gelişmelerden sonra, tabletin haftalar içerisinde müşterileriyle buluşacağı düşünülüyor.

Pixel Slate’e dair bilinen teknik özellikler ise 12.3 inç LCD ekran, 3000x2000 ekran çözünürlüğü, 8MP ön kamera, 16GB dahili hafıza, Intel Core i7 yonga seti, F1.8 diyafram değeri, otomatik netleme özellikli 8MP arka kamera, 8MP geniş açılı selfie kamerası, ekrana gömülü parmak izi okuyucu, alüminyum gövde ve hızlı şarj.