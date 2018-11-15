Google yeni güncellemesiyle birçok yeni özelliği kullanıcılarına sunuyor.

Google giyilebilir cihazlarında kullandığı yeni Wear OS güncellemesini duyurdu. Güncelleme gelecek aylarda tüm uyumlu cihazlar için yayınlanacak ve “Sistem Versiyon: H” olarak görebileceksiniz.

Güncelleme batarya tasarrufu modunda büyük geliştirmeleri de beraberinde getiriyor. Gelecek olan geliştirmelerin listesi ise şu şekilde:

Batarya Tasarrufu Modu Güncellemesi: Bu güncelleme, batarya ömrünü batarya seviyeniz %10’un altına düştüğünde yalnızca saati gösterecek şekilde ayarlayarak uzatıyor.

Tüm Uygulamalar İçin Akıllı Uygulama Devamı: Artık kapattığınız uygulamalarda kaldığınız yerden devam edebileceksiniz.

İki Aşamalı Kapatma: Saatinizi iki kolay adımda kapatabileceksiniz. Saatinizi kapatmak için güç tuşuna basılı tutun, ardından “kapat” ya da “yeniden başlat” seçeneğini seçin.

Cihaz Kolunuzda Değilken Verimlilik: 30 dakika boyunca işlem yapılmadığında saatiniz bataryayı korumak amacıyla derin uyku moduna girer.

Google’a göre güncelleme aşamalar halinde yayınlanacak. Birçok cihaz ilk başta Wear OS H sürümüyle uyumlu olmayabilir. Ayrıca güncellemenin uyumluluğu saat üreticisi tarafından belirlenecek.