Google, İngilizce Kelimelerin Telaffuzlarını Öğretiyor

Google, arama motoruna yeni bir özellik getirdi. Artık Google’ı kullanarak İngilizce kelimelerin nasıl telaffuz edildiği öğrenmek mümkün. Bu özellik, İngilizce kelimelerin telaffuzları konusunda sorun yaşayan pek çok kullanıcıya ilaç gibi geliyor.

Bazen İngilizce bir kelimenin nasıl telaffuz edileceğini dair aklınızda hiçbir fikir olmayabilir. Google bu hafta açıkladığı yeni özellikle bu sorunu ortadan kaldırmaya çalışıyor. Google’la artık istediğiniz İngilizce kelimenin telaffuzuna ulaşabileceksiniz.

Google’ın yeni telaffuz özelliğini kullanmak için yapmanız gereken, arama motoruna girdikten sonra arama çubuğuna “pronounce” yazıp telaffuzunu merak ettiğiniz kelimeyi yazıp arama yapmak. Arama yaptıktan sonra, sonuçların en üstünde aradığınız kelimenin nasıl söylendiği ile ilgili kısmı göreceksiniz. Bu kısımdaki hoparlör simgesine ya da sağ tarafında yüz şekline tıkladığınızda kelimenin söylenişini duyabilirsiniz. Alt kısımda bulunan “yavaş” seçeneği ile de daha yavaş şekilde olan söylenişi dinleyebilirsiniz.

Google’dan Tal Snir, arama motorunun yeni özelliğini kaleme aldığı bir blog yazısı ile duyurdu. Snir’in blog yazısında, “Çalışmalar, bir kelimeyi nasıl söyleyeceğinizi öğrenmenin, özellikle yeni bir dil öğrenirken onu hatırlamakta yardımcı olabileceğini göstermiştir. “Quokka nasıl telaffuz edilir?” gibi şeyleri aradığınızda sesi dinleyebilir ve kelimenin telaffuzunu öğrenebilirsiniz” şeklinde Google’ın yeni özelliğini tanıttı.

Google’ın telaffuz özelliği ile bir kelimenin nasıl söylendiğini dinlerken aynı zamanda, kelime söylenirken dudaklarınızı nasıl hareket ettireceğinizi de öğrenebilirsiniz. Google’ın telaffuz özelliği şu an sadece İngilizce için kullanılabiliyor. İleride eklenecek başka dillerle dil öğrenimin kolaylaşacağını düşünüyoruz.