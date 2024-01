Google, Pixel telefonlar için yeni bir reklam filmi yayımladı. Bir iPhone 15 Pro'ya da ev sahipliği yapan reklam filmi, oldukça eğlenceli bir yapıya sahip.

ABD merkezli teknoloji devi Google, geçtiğimiz saatlerde keyifli bir reklam filmi yayımladı. Şirketin "Made by Google" isimli YouTube kanalından yayımlanan reklam filmi, bir iPhone'a da ev sahipliği yapıyor ve oldukça eğlenceli.

Google, Pixel 8 serisi akıllı telefonlarıyla "Best Take" isimli bir özelliği kullanıma sundu. Grup çekimlerine odaklanan bu özellik, çekilen bir fotoğraf üzerinde önemli iyileştirmeler yapılmasını sağlıyor. Diyelim ki 10 kişilik bir grubun fotoğrafı çekildi. Best Take, fotoğrafta gözü kapalı veya somurtan bir veya birden çok kişiyi tespit edip, düzeltme yapıyor. İşte hazırlanan reklam filmi de aslında bu özelliğe atıfta bulunuyordu.

Reklam filminde, bir iPhone ile bir Google Pixel arasında geçen diyaloğa odaklanılıyor

Google'ın hazırladığı reklam filminde bir iPhone ile bir Google Pixel'in diyaloğunu görüyoruz. "Akşamdan kalma" iPhone'a gecenin zor geçmiş olabileceğini soran Pixel, grup fotoğraflarının zorladığı cevabıyla karşılaşıyor. Pixel'se aynı şeyi kendisinin de yaşadığını belirtiyor.

Bunun üzerine iPhone, en iyi çekim özelliklerinin Pixel'de olduğunu, bu kadar iyi çekimler yapamadığı için hem bataryasının zorlandığını hem de galerinin şiştiğini aktarıyor. Yeniden söz alan Pixel, iPhone'dan fotoğrafları kendisine göndermesini, yapay zekâsı ile görüntü üzerinde düzenleme yapabileceğini söylüyor. Buna şaşıran iPhone da yapay zekâsının gücünün buna yetip yetmeyeceğini soruyor. Olumlu yanıt alan iPhone, yeniden baygınlık geçiriyor.

İşte Google Pixel 8 Pro ile iPhone 15 Pro'nun bulunduğu o reklam:

Google'ın yeni reklam filmiyle ilgili yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın...