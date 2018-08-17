Google, Android'lere İşitme Desteği Getiriyor

Apple'ın ardından Google, işitme engelli kullanıcılar için "İşitme Desteği" sağlayacak. Android'in gelecek sürümlerinde yer alacak destek, işitme cihazıyla entegre çalışacak.

Google, Android ile birlikte çıkartacağı “işitme desteği” ile işitme kaybı olan kişilere hayatı kolaylaştıracak. Perşembe günü yaptıkları açıklamada şirket, Android’in gelecek sürümlerinde işitme desteği sağlamak için GN İşitme ile çalıştıklarını duyurdu. Geliştirilecek işitme desteği ile işitme cihazları Android cihazlara bağlanabilecek.

İşitme desteği, akıllı telefon sektöründe yeni bir gelişme değil. Apple, işitme cihazlarını eşleştirebilmek için iOS’larda iPhone for Made işitme programını daha önce kullanıcılarına sunmuştu. İşitme desteği alanında ilk girişimde bulunan Apple olmuş olsa da Google’ın bu hareketi daha büyük bir hedef kitleye ulaşacak. Bunun nedeni tabii ki de dünyadaki akıllı telefonların yüzde 85’inin Android işletim sistemine sahip olması.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Mart ayında yayınladığı istatistiğe göre, dünyada 466 milyon insanın işitme kaybı var. Android’in işitme desteği, çok büyük bir kesimin hayatını kolaylaştırabilecek. Sadece Apple ve Android değil; Bose, Oticon ve Harman gibi daha birçok üretici, uygulama destekli akıllı işitme cihazları geliştirmek için çalışmalara devam ediyor.