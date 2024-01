Google'da şirket içinde paylaşılan ve şirketin CEO'su Sundar Pichai'den gelen nota göre şirket, bu yıl pek çok çalışanı işten çıkarmaya devam edecek.

2024 yılına hızlı bir işten çıkarma dalgasıyla başlayan Google, kısa sürede farklı alanlardan binlerce çalışanın işine son verdiğini açıklamıştı. Konuyla ilgili olarak Google CEO'su Sundar Pichai, şirket içinde bir not paylaştı. Bu not, kalan çalışanların da her an işlerini kaybedebileceklerini gösteriyor.

Google CEO'sundan "zor seçimler" notu

Pichai mesajında, "Çok hırslı hedeflerimiz var ve bu yıl büyük önceliklerimize yatırım yapacağız. Gerçek şu ki bu yatırım kapasitesini yaratabilmek için zor seçimler yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Bilindiği gibi şirketlerin aldığı zor kararlar genellikle çalışanların işten çıkarılmasını kapsıyor. Google'da da Haritalar, Reklam Satış, Alışveriş, YouTube, Ana Mühendislik gibi departmanlardan binlerce çalışanla yollar ayrılmıştı.

"Bu rol azaltmalar geçen yılın küçülme seviyesinde değil ve her takıma dokunmayacağız ama biliyorum ki iş arkadaşlarının ve ekiplerin etkilendiğini görmek çok zor." diyen Pichai, geçtiğimiz yıl firmanın 12 bin çalışanı işten çıkarmasıyla bir karşılaştırma yapmış oldu. Pichai, alınan kararın gerekçesi olarak kararların uygulanmasını basitleştirmeyi ve bazı alanlarda ilerlemeyi hızlandırmayı gösterdi.

Pichai, sözlerini ise "Bu değişikliklerin çoğu duyuruldu, ama önceden söylemek gerekirse bazı takımlar yıl boyunca duruma göre spesifik kaynak yönlendirme kararları alacaklar ve bazı roller etkilenecek." ifadesini kullandı. Google'dan şu ana kadar konuyla ilgili yeni bir açıklama gelmedi.